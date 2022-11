To tablet czy czytnik ebooków? Jedno i drugie, w dodatku w wysokiej cenie

Tablety to (nie)wdzięczne urządzenia. W ostatnich latach przez większość czasu sprzedawały się tylko coraz gorzej, jedynie w okresie pandemii wróciła hossa, bowiem ludzie masowo potrzebowali urządzeń do nauki lub pracy. Dziś, podobnie jak stan epidemii w Polsce, to już przeszłość. Mimo to na rynku nieustannie pojawiają się nowe urządzenia, jednak Bigme Galy jest nietypową konstrukcją, gdyż bliżej mu do czytnika ebooków niż tabletu.

Reklama

Bigme Galy to trochę tablet i trochę bardziej czytnik ebooków

Na pierwszy rzut oka model Galy wygląda jak tablet, lecz to nie jest typowe urządzenie tego typu. Niektórzy mogą domyślić się, że ma coś wspólnego z czytnikami ebooków, ponieważ po lewej stronie ekranu znajduje się szersza ramka, na dodatek w innym kolorze, a ten element można spotkać właśnie w czytnikach ebooków.

W przeciwieństwie jednak do zdecydowanej większości czytników, Bigme Galy ma kolorowy ekran o przekątnej 8 cali i współczynniku 300 ppi, który producent nazywa Gallery 3. Dzięki temu urządzenie można przekształcić w cyfrową ramkę na zdjęcia, szczególnie że wyposażono je w dwa aparaty (!) – jeden znajduje się na tyle, a drugi na przodzie, więc da się nim nawet zrobić selfie. Ponadto bardzo ładną, gdyż w konstrukcji wykorzystano stop aluminium, a panel tylny pokryto szkłem. Całość ma grubość zaledwie 6,9 mm.

źródło: Bigme

Ekran oferuje aż 36 poziomów podświetlenia, na dodatek w dwóch kolorach (zimny i ciepły), a także cztery tryby: HD dla funkcji cyfrowej ramki, Standard dla wyświetlania głównego interfejsu, Speed do komiksów i przeglądania internetu oraz Black & White do tekstu.

Producent przygotował też do swojego nowego tabletu stylus, który wykrywa 4096 poziomów nacisku oraz laserowy wskaźnik, a do tego trzy klawisze. Pierwszy zapewnia funkcję gumki i umożliwia przesunięcie strony w dół, a drugi w dół, zaś trzeci wybudzenie urządzenia i sterowanie głosowe. Bigme Galy rozpoznaje bowiem do 31 języków z dokładnością 98%, dzięki czemu użytkownik będzie mógł dyktować tekst (dzięki czterem wbudowanym mikrofonom). Co więcej, jest też funkcja tłumaczenia w czasie rzeczywistym, podobnie jak zmiany pisma odręcznego na tekst cyfrowy.

Tablet, co jest nietypowe dla czytników ebooków, oferuje również funkcję dzielenia wyświetlacza i udostępniania ekranu z wykorzystaniem technologii Miracast. Ponadto na jego pokładzie znajdują się m.in. podwójne głośniki, czytnik linii papilarnych i slot na kartę microSD. Do tego urządzenie wspiera łączność Bluetooth, WiFi i OTG.

Bigme Galy pracuje na systemie Android 11 (z ponad setką preinstalowanych szablonów notatek) i umożliwia pobieranie aplikacji ze Sklepu Google Play. Urządzenie wyposażono też w 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania CPU do 2,3 GHz, zatem jego posiadacze nie powinni narzekać na kulturę pracy.

źródło: Bigme

Cena, dostępność

Regularna cena została ustalona przed producenta na 699 dolarów, co jest równowartością ~3170 złotych. To niemała kwota, ale „nieszablonowe” czytniki ebooków nie należą do najtańszych (zob. Amazon Scribe i Huawei MatePad Paper).

Zainteresowani tym urządzeniem mogą zapisać się na newsletter na stronie produktu, aby otrzymać od 30% zniżki od ceny regularnej oraz dodatkowe 30 dolarów zniżki w przypadku wpłacenia depozytu w wysokości 5 dolarów. Rabaty będzie można wykorzystać już od jutra, gdyż 15 listopada 2022 roku ruszy zbiórka funduszy na platformie Kickstarter.