Polscy operatorzy idą łeb w łeb. Oprócz jednego

Mimo że operatorzy często współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach, to znacznie częściej konkurują ze sobą, czego pozytywne efekty odczuwają klienci. Nieustannie też podnoszą sobie poprzeczkę, walcząc o pozycję lidera. Tylko jeden znów pozostaje w tyle.

Który operator oferował najszybszy internet mobilny we wrześniu 2022 roku?

Jak co miesiąc, SpeedTest.pl opublikował ranking średniej prędkości pobierania i wysyłania danych oraz opóźnienia w sieciach komórkowych, a także na łączach stacjonarnych (w tym samych światłowodach). W pierwszym przypadku, podobnie jak w sierpniu 2022 roku, liderem pod względem średniej prędkości pobierania danych okazał się T-Mobile – 44,4 Mbit/s. Na drugim miejscu znalazło się Orange z wynikiem 44 Mbit/s, a na trzecim Play – 43,4 Mbit/s. Plus nie zdołał wskoczyć na podium, gdyż w jego przypadku prędkość internetu to zaledwie 39,7 Mbit/s.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca zmieniła się kolejność na drugim i trzecim miejscu – we wrześniu na drugim ulokowało się Orange (44 Mbit/s), a na trzecim Play (43,4 Mbit/s), podczas gdy w sierpniu 2022 roku Play wyprzedził Orange o 1 Mbit/s (42,6 Mbit/s vs 41,6 Mbit/s). Wszyscy operatorzy poprawili natomiast nieznacznie swoje wyniki, nawet Plus (39,7 Mbit/s vs 37,4 Mbit/s), który ponownie znalazł się na ostatniej pozycji z zauważalnie niższą średnią prędkością pobierania danych – różnica między nim a Play wynosi 3,7 Mbit/s, podczas gdy różnice pomiędzy pozostałymi operatorami są dużo mniejsze.

Warto tutaj zaznaczyć, że SpeedTest.pl sumuje wyniki testów przeprowadzonych w sieciach 3G, 4G i 5G. Plus co prawda zapewnia bardzo wysokie prędkości pobierania w technologii 5G i wyższe niż konkurencja w 3G, lecz nie pomogło mu to jej zdeklasować. Nie jest jednak tak, że Plus jest zawsze w tyle – są województwa, w których to właśnie on zapewniał najwyższą prędkość pobierania. Mowa tu o województwach pomorskim (50,7 Mbit/s) i kujawsko-pomorskim (43 Mbit/s). Podobnie jest w przypadku innych sieci – interaktywna mapa jest dostępna na stronie SpeedTest.pl.

Który operator oferował najszybszy internet stacjonarny we wrześniu 2022 roku?

Jak zostało wspomniane, SpeedTest.pl opublikował również ranking prędkości internetu stacjonarnego. Ogólny wygrało T-Mobile ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 225,3 Mbit/s. Na drugim miejscu znalazła się INEA z wynikiem 210,2 Mbit/s (która ponownie zdeklasowała konkurencję pod względem średniej prędkości wysyłania danych dzięki powszechności łącz symetrycznych), a na trzecim UPC (205,8 Mbit/s).

Kolejność diametralnie zmienia się jednak, kiedy spojrzymy na ranking operatorów ogólnopolskich. W nim pierwsze miejsce przypadło UPC (205,8 Mbit/s), drugie Vectrze (187,3 Mbit/s), a trzecie Orange (165,2 Mbit/s). T-Mobile, które w poprzednim zestawieniu było na pierwszym, w tym jest dopiero na ósmym z wynikiem zaledwie… 28 Mbit/s.

Ponadto możemy zobaczyć, jaką prędkość internetu osiągali użytkownicy wyłącznie łącz światłowodowych. Zarówno w rankingu ogólnopolskich, jak i świadczących swoje usługi wyłącznie lokalnie operatorów najwyższą średnią prędkość pobierania danych zapewniło Orange.