Netia obniża ceny – można sporo zaoszczędzić

Black Friday 2022 zbliża się wielkimi krokami. Netia nie czeka jednak do 25 listopada (kiedy to wypada tegoroczny Czarny Piątek) – już teraz wystartowała z promocją Black Weeks, w ramach której obniżyła ceny swoich usług. Co można kupić taniej i o ile?

Promocja Netia z okazji Black Friday 2022

W tym roku Netia wyjątkowo wcześnie wystartowała z akcją promocyjną Black Weeks, ponieważ w zeszłym roku ogłosiła ją 2 listopada, a w poprzednich latach jeszcze później – 20.11.2020 i 25.11.2019. Klienci nie powinni jednak narzekać, skoro wcześniej mogą skorzystać z promocji i kupić dostęp do oferowanych przez Netię usług. Co tym razem można nabyć w niższej cenie i o ile?

Operator obniżył ceny wybranych usług, dzięki czemu klienci oszczędzą 10 złotych miesięcznie i w sumie aż 240 złotych przez cały okres trwania umowy, która jest zawierana na 24 miesiące. Do wyboru jest kilka różnych ofert, aby każdy mógł wybrać odpowiednią do swoich potrzeb. Co ważne, promocja obejmuje dostęp do internetu w technologiach światłowodowych oraz pakietów telewizji w rozdzielczości 4K.

Prędkość internetu Internet solo Internet + Telewizja M 4K Internet + Telewizja L 4K do 600 Mbit/s 50 złotych 65 złotych 90 złotych do 1 Gbit/s 60 złotych 75 złotych 100 złotych

Co więcej, klienci, którzy zdecydują się na powyższą ofertę, przez pierwsze trzy miesiące będą zwolnieni z opłaty abonamentowej – wyniesie ona 0 złotych. Ponadto w zestawie otrzymają oni dostęp do serwisu muzycznego TIDAL na 24 miesiące bez dodatkowych opłat.

Jest też oferta z dostępem do Disney+

Netia, obok podmiotów wchodzących w skład Grupy Polsat Plus, ma wyłączną możliwość oferowania dostępu do nowego na polskim rynku serwisu z wideo na żądanie Disney+. Obecnie nowi subskrybenci zapłacą 28,99 złotych za miesiąc, chyba że postanowią od razu wykupić roczną subskrypcję w cenie 10 miesięcy, tj. za 289,90 złotych.

Klienci, którzy zdecydują się na promocyjną ofertę, przygotowaną w ramach tegorocznych Black Weeks w Netia, będą mogli dobrać do umowy dostęp do Disney+. Jeśli tak zrobią, przez pierwszych 12 miesięcy nie zapłacą za niego ani grosza, natomiast przez pozostałe 12 miesięcy opłata wyniesie 28,99 złotych miesięcznie. Summa summarum średnio za miesiąc wyjdzie niespełna 14,50 złotych. To bardzo kusząca oferta.

Jeśli natomiast zdecydujecie się jednocześnie przenieść swój numer komórkowy od innego operatora do Netia, dostaniecie dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat na cały okres trwania umowy, tj. na 24 miesiące. Tym samym w Waszej kieszeni zostanie ponad 900 złotych (uwzględniając wszystkie rabaty).