Kolejna porcja nowych funkcji na smartfonach z Androidem. Jedna to game changer

Google zaanonsowało kolejną porcję nowych funkcji, z których będą mogli korzystać właściciele smartfonów z Androidem, czyli najpopularniejszym systemem operacyjnym dla urządzeń mobilnych na świecie. Jedna to game changer.
W maju 2026 roku Google zaanonsowało szereg nowych funkcji dla smartfonów z Androidem, które w dużej części bazują na sztucznej inteligencji. Trzy tygodnie później Amerykanie zapowiedzieli kolejne nowości, z których wkrótce będą mogli korzystać użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym, sygnowanym zielonym robotem.
Przełomowa funkcja trafi na smartfony z Androidem. Oszuści nie będą mieli szans
Google ogłosiło, że aplikacja Telefon ma wykrywać oszukańcze połączenia, wykorzystujące spoofing, czyli podszywanie się pod kontakt godny zaufania – na przykład bliską osobę albo firmę bądź instytucję publiczną. W takiej sytuacji po odebraniu połączenia pojawi się powiadomienie, że może być ono wykonywane przez oszustów.
To zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ z wykorzystaniem dostępnych dziś technologii można nawet zmanipulować głos, aby brzmiał on jak zaufanej osoby – rodzica, rodzeństwa czy znajomego. Warunkiem jest, aby właściciel smartfona z Androidem i jego kontakt korzystał z aplikacji Telefon. Ochrona ta nie zadziała zatem, jeśli ta druga osoba ma iPhone’a.
Google wspomina też, że wykorzystuje tu m.in. RCS (Rich Communication Services). Funkcja zacznie być wdrażana jeszcze w czerwcu 2026 roku, początkowo na smartfonach Google Pixel, a następnie na wszystkich telefonach z systemem Android 12 i nowszym.
Inne nowe funkcje na smartfonach z systemem operacyjnym Android
Smartfony z Androidem 14 i nowszym, dzięki funkcji Circle to Search (pol. zakreśl, aby wyszukać), pozwolą znaleźć podobną stylizację w całości – wystarczy zakreślić odpowiedni obszar na ekranie, a po chwili wyszukiwarka Google znajdzie odpowiednie elementy garderoby w internecie.
Z kolei Zdjęcia Google mają tworzyć „wirtualną szafę”. Aplikacja ma bowiem rozpoznawać, zapisywać i katalogować ubiory, które nosił użytkownik. Dzięki temu będzie mógł przeglądać pojedyncze elementy garderoby oraz wstępnie przygotowane stylizacje, a także tworzyć własne, przymierzać je wirtualnie i udostępniać innym osobom.
Funkcja ta będzie w pierwszej kolejności dostępna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych (subskrybentów pakietów Google AI Pro i Google AI Ultra oraz „wybranych osób”), Indiach i Brazylii, posiadających smartfon z systemem operacyjnym Android 10 i nowszym.
Amerykański gigant zapowiedział również, że dzieci poniżej 13. roku życia zyskają możliwość dodania w aplikacji Bezpieczeństwo osobiste informacji medycznych i ustawienia kontaktów alarmowych na zablokowanym ekranie, a także włączenia funkcji wykrywania wypadków samochodowych, udostępniania lokalizacji w czasie rzeczywistym i informowania o dotarciu na miejsce.
Google ogłosiło ponadto, że więcej użytkowników będzie mogło korzystać z łatwego przesyłania plików pomiędzy smartfonami z Androidem i iPhone’ami dzięki współpracy Quick Share i AirDrop. Aktualnie działa to na następujących modelach:
- Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+, Samsung Galaxy S26 Ultra,
- Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra,
- Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra,
- Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Fold 6,
- Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Z Flip 6,
- Samsung Galaxy Z TriFold, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition,
- Google Pixel 10a, Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold,
- Google Pixel 9a, Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro Fold,
- Google Pixel 8a,
- Xiaomi 17T Pro,
- OnePlus 15,
- Oppo Find X9, Oppo Find X9s, Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X9 Ultra,
- Oppo Find N6,
- Vivo X300, Vivo X300 Pro, Vivo X300 Ultra.
Wkrótce będą mogli z niej skorzystać również właściciele smartfonów z serii Oppo Find X8 oraz Motorola Razr Fold 2026 i Honor Magic 8 Pro.