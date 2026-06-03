Kolejna porcja nowych funkcji na smartfonach z Androidem. Jedna to game changer

Google zaanonsowało kolejną porcję nowych funkcji, z których będą mogli korzystać właściciele smartfonów z Androidem, czyli najpopularniejszym systemem operacyjnym dla urządzeń mobilnych na świecie. Jedna to game changer.

W maju 2026 roku Google zaanonsowało szereg nowych funkcji dla smartfonów z Androidem, które w dużej części bazują na sztucznej inteligencji. Trzy tygodnie później Amerykanie zapowiedzieli kolejne nowości, z których wkrótce będą mogli korzystać użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym, sygnowanym zielonym robotem.

Przełomowa funkcja trafi na smartfony z Androidem. Oszuści nie będą mieli szans

Google ogłosiło, że aplikacja Telefon ma wykrywać oszukańcze połączenia, wykorzystujące spoofing, czyli podszywanie się pod kontakt godny zaufania – na przykład bliską osobę albo firmę bądź instytucję publiczną. W takiej sytuacji po odebraniu połączenia pojawi się powiadomienie, że może być ono wykonywane przez oszustów.

To zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ z wykorzystaniem dostępnych dziś technologii można nawet zmanipulować głos, aby brzmiał on jak zaufanej osoby – rodzica, rodzeństwa czy znajomego. Warunkiem jest, aby właściciel smartfona z Androidem i jego kontakt korzystał z aplikacji Telefon. Ochrona ta nie zadziała zatem, jeśli ta druga osoba ma iPhone’a.

Google wspomina też, że wykorzystuje tu m.in. RCS (Rich Communication Services). Funkcja zacznie być wdrażana jeszcze w czerwcu 2026 roku, początkowo na smartfonach Google Pixel, a następnie na wszystkich telefonach z systemem Android 12 i nowszym.

Inne nowe funkcje na smartfonach z systemem operacyjnym Android

Smartfony z Androidem 14 i nowszym, dzięki funkcji Circle to Search (pol. zakreśl, aby wyszukać), pozwolą znaleźć podobną stylizację w całości – wystarczy zakreślić odpowiedni obszar na ekranie, a po chwili wyszukiwarka Google znajdzie odpowiednie elementy garderoby w internecie.

Z kolei Zdjęcia Google mają tworzyć „wirtualną szafę”. Aplikacja ma bowiem rozpoznawać, zapisywać i katalogować ubiory, które nosił użytkownik. Dzięki temu będzie mógł przeglądać pojedyncze elementy garderoby oraz wstępnie przygotowane stylizacje, a także tworzyć własne, przymierzać je wirtualnie i udostępniać innym osobom.

Funkcja ta będzie w pierwszej kolejności dostępna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych (subskrybentów pakietów Google AI Pro i Google AI Ultra oraz „wybranych osób”), Indiach i Brazylii, posiadających smartfon z systemem operacyjnym Android 10 i nowszym.

Amerykański gigant zapowiedział również, że dzieci poniżej 13. roku życia zyskają możliwość dodania w aplikacji Bezpieczeństwo osobiste informacji medycznych i ustawienia kontaktów alarmowych na zablokowanym ekranie, a także włączenia funkcji wykrywania wypadków samochodowych, udostępniania lokalizacji w czasie rzeczywistym i informowania o dotarciu na miejsce.

Google ogłosiło ponadto, że więcej użytkowników będzie mogło korzystać z łatwego przesyłania plików pomiędzy smartfonami z Androidem i iPhone’ami dzięki współpracy Quick Share i AirDrop. Aktualnie działa to na następujących modelach:

Wkrótce będą mogli z niej skorzystać również właściciele smartfonów z serii Oppo Find X8 oraz Motorola Razr Fold 2026 i Honor Magic 8 Pro.