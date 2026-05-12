Ogrom nowości dla smartfonów z Androidem

Google zapowiedziało potężną paczkę nowych opcji dla smartfonów z Androidem. Sporo funkcji opartych jest na sztucznej inteligencji Gemini, choć nie tylko. Sprawdź, czy te nowości mogą Ci się przydać.

Nowości na smartfonach z Androidem – sztuczna inteligencja… wszędzie

Jedną z zapowiedzianych nowości ma być zautomatyzowanie wieloetapowych zadań wykonywanych przez AI oraz zintegrowanie Gemini z narzędziami, w tym do zamawiania jedzenia czy współdzielenia przejazdów. Google twierdzi, że wkrótce jego bot może wykonywać wszystko i jeszcze więcej, w tym zajmować się wieloma zadaniami wyręczając użytkownika.

Ponadto już pod koniec czerwca 2026 roku na smartfonach z Androidem w Chrome ma zacząć pojawiać się jeszcze bardziej inteligentny asystent, który pomoże w poszukiwaniu treści, podsumowywaniu ich i porównywaniu pomiędzy źródłami. AI pomoże w wypełnianiu formularzy, rezerwacjach czy umawianiu spotkań. Użytkownicy za pomocą ikony Gemini (w prawym górnym rogu paska narzędzi) będą mogli otwierać bota w dolnej części ekranu i na bieżąco korzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji podczas poszukiwania informacji w sieci.

Google zapowiada też funkcję Rambler w Gboard opartą na sztucznej inteligencji Gemini, która ma ulepszyć obecnie dostępną funkcję konwertowania mowy na tekst, aby tworzyć precyzyjne i zwięzłe wypowiedzi. Dodatkowo Google wspomniało o kreatorze niestandardowych widżetów, które będzie można generować za pomocą podpowiedzi przekazanych w języku naturalnym. Sztuczna inteligencja Gemini zaoferuje też ulepszony system wizualny Material 3 Expressive.

Powyższe funkcje Gemini będą wprowadzane stopniowo – na początek trafią do najnowszych smartfonów Samsung Galaxy i Google Pixel (latem 2026 roku dla użytkowników z USA). Pod koniec roku będą dostępne na kolejnych urządzeniach z Androidem, w tym zegarkach, samochodach, okularach i laptopach.

Google stworzył pauzę dla scrollowania

Ciekawą opcją będzie też Pause Point. Funkcja ta ma być swego rodzaju timerem aplikacji, który wstrzyma działanie wybranych pochłaniających czas aplikacji. Ta 10-sekundowa pauza ma zachęcić użytkownika do zrobienia sobie przerwy w scrollowaniu, aby np. wykonać ćwiczenie oddechowe czy zająć się czymś innym.

Pause Point (źródło: Google)

Nadchodzi lepsza komunikacja między Androidem i iOS-em

Google rozszerza dostępność funkcji Quick Share z AirDrop dla obsługiwanych smartfonów z Androidem. Dotychczas opcja była dostępna na urządzeniach Google Pixel, a w tym roku pojawi się też na smartfonach Samsunga, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi i Honor. Z kolei osoby nieposiadające kompatybilnego sprzętu mogą wygenerować kod QR na dowolnym smartfonie z Androidem i udostępnić pliki przez chmurę dla urządzeń z iOS. Wkrótce Quick Share ma być też dostępne m.in. w WhatsAppie.

Dodatkowo Google pochwaliło się współpracą z Apple. Jej owocem jest usprawniony proces przesyłania danych z iOS na Androida w przypadku zmiany iPhone’a na smartfon z Androidem. Nowo opracowany proces ma również pozwolić na bezprzewodowe przeniesienie danych za pomocą eSIM. Początkowo opcja ta trafi na urządzenia Samsung Galaxy i Google Pixel.

Ułatwienia Androida dedykowane dla twórców

Google przedstawiło też szereg nowości dla twórców, które mają usprawnić codzienną pracę. Android będzie jeszcze lepiej zintegrowany z mediami społecznościowymi, a także otrzyma nowe narzędzia edycji oparte na AI. W ramach współpracy z Meta Google wprowadza żywsze doświadczenia znane z Instagrama, w tym możliwość nagrywania i odtwarzania treści w jakości UltraHD, wbudowaną stabilizację wideo czy zintegrowanie z trybem nocnym. Ponadto opublikowane na Instagramie zdjęcia i filmy mają pozostawać oszałamiająco ostre.

Odświeżona zostanie również aplikacja Edits na Androida. Jak twierdzi Google, nowe funkcje pozwolą w kilka sekund przekształcić materiał w dopracowaną treść dzięki AI. Wśród takich opcji wspomniano o powiększeniu skali zdjęć i filmów oraz separacji dźwięku. Instagram będzie też zoptymalizowany pod kątem tabletów opartych na Androidzie. Na smartfonach z systemem Android zadebiutuje natomiast aplikacja Adobe Premiere, gdzie do dyspozycji użytkowników będą szablony i efekty, pomagające wyróżnić się twórcom.

Instagram zoptymalizowany na tabletach z Androidem (źródło: Google)

Ponadto dla twórców i filmowców dostępny będzie APV (Advanced Professional Video), czyli najbardziej wydajny (pod względem pamięci) profesjonalny format wideo. Format ten został opracowany przez Google oraz Samsung i jest udostępniany na Galaxy S26 Ultra i Vivo X300 Ultra. Kolejne modele (wyposażone w procesor Snapdragon 8 Elite) mają otrzymać dostęp do tego formatu pod koniec 2026 roku.