Wreszcie jest! Podwójnie składany Samsung robi wrażenie

Monopol firmy Huawei został przełamany, bo Samsung wreszcie zaprezentował urządzenie, o którym mówiło się od dawna. Na światło dzienne oficjalnie wyszedł podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold – pierwszy rywal dla modelu Huawei Mate XT oraz jego niedawno pokazanego brata, Huawei Mate XTs.

Oto Samsung Galaxy Z TriFold. Co oferuje koreański smartfon składany dwa razy?

Złożony Samsung Galaxy Z TriFold jest jak typowy smartfon – przynajmniej, jeśli chodzi o szerokość i wysokość. Zewnętrzny wyświetlacz ma 6,5 cala, oferuje rozdzielczość Full HD+ (2520×1080 pikseli) i jasność sięgającą 2600 nitów, a chroni go szkło Gorilla Glass Ceramic 2.

Po rozłożeniu jednak mamy praktycznie do czynienia z tabletem – przekątna wyświetlacza w pełnej krasie wynosi 10 cali, co oznacza mnóstwo przestrzeni roboczej i niezwykle komfortowe warunki zarówno do pracy, jak i rozrywki. Rozdzielczość to 2160×1584 piksele, a jasność dochodzi do 1600 nitów. W obu przypadkach mówimy o panelach Dynamic AMOLED 2X o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Samsung podszedł do tematu inaczej niż Huawei, gdyż zewnętrzny ekran jest osobnym panelem, a nie częścią wewnętrznego. Jest to związane z tym, jak telefon się rozkłada – u Koreańczyków w kształt litery G, a u Chińczyków Z. Idźmy jednak dalej…

To jasne, że podwójnie składany smartfon musi mieć swoją grubość, ale i tak trudno nazwać model Galaxy Z TriFold grubaskiem. Po złożeniu ma 12,9 mm (czyli o zaledwie 0,1 mm więcej niż Huawei Mate XT), a po rozłożeniu – w zależności od części – od 3,9 do 4,2 mm. Nie jest też szczególnie ciężki – waży 309 gramów. W kontekście konstrukcji warto również wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP48.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Na zewnątrz znajdziemy trzy aparaty: główny o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.7) z OIS, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z OIS, oferujący 3-krotny zoom optyczny. Nie zabrakło także dwóch aparatów do selfie i rozmów wideo – oba cechują się rozdzielczością 10 Mpix (f/2.2).

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold nie musi się też wstydzić swoich bebechów. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, z którym współpracuje 16 GB RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 5600 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Oferowane opcje łączności to 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, o bezpieczeństwo dbają technologia Samsung Knox i czytnik linii papilarnych, a całość działa w oparciu o system Android 16 z nakładką One UI 8 i pakietem Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z TriFold jest też pierwszym smartfonem, który ma zintegrowany DeX (nie wymaga do tego żadnych dodatkowych elementów). Oznacza to, że w każdym momencie i w każdym miejscu użytkownik może skonfigurować pełnoprawne środowisko pracy. Dzięki temu jeszcze efektywniej wykorzysta się 10-calowy obszar roboczy, tworząc na przykład cztery przestrzenie, a w każdej z nich obsługując nawet pięć aplikacji naraz. Żadnym wyzwaniem nie będzie również podłączenie myszy i klawiatury przez Bluetooth.

I tak oto prezentuje się specyfikacja tego wyczekiwanego modelu. Teraz proponuję szybkie porównanie z rywalami z obozu Huawei.

Specyfikacja Samsung Galaxy Z TriFold vs Huawei Mate XTs vs Huawei Mate XT – porównanie

Samsung Galaxy Z TriFold Huawei Mate XTs Huawei Mate XT Wyświetlacz zewnętrzny 6,5 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2520×1080 pikseli,

2600 nitów 6,4 cala,

OLED,

90 Hz,

2232×1008 pikseli 6,4 cala,

OLED,

90 Hz,

2232×1008 pikseli Wyświetlacz wewnętrzny 10 cali,

AMOLED,

1-120 Hz,

2160×1584 piksele,

1600 nitów 10,2 cala,

OLED,

90 Hz,

3184×2232 piksele 10,2 cala,

OLED,

90 Hz,

3184×2232 piksele Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm; 4,47 GHz) Kirin 9010 (7 nm; 2,3 GHz) Kirin 9020 (7 nm; 2,4 GHz) Pamięć 16 GB RAM,

512 GB-1 TB na pliki 16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty na zewnątrz 200 Mpix (f/1.7) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

10 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

12 Mpix (f/3.4) – peryskopowy teleobiektyw 5,5x 50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,

40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

12 Mpix (f/3.4) – peryskopowy teleobiektyw 5,5x Aparaty do selfie 2x 10 Mpix (f/2.2) 8 Mpix (f/2.2) 8 Mpix (f/2.2) Akumulator 5600 mAh,

ładowanie do 45 W

(bezprzewodowo: 15 W) 5600 mAh,

ładowanie do 66 W

(bezprzewodowo: 50 W) 5600 mAh,

ładowanie do 66 W

(bezprzewodowo: 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 4G (LTE), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 4G (LTE), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 Wymiary (złożony) 159,2×75×12,9 mm 156,7×73,5×12,8 mm 156,7×73,5×12,8 mm Wymiary (rozłożony) 159,2×214,1×3,9-4,2 mm 156,7×219×3,6-4,8 mm 156,7×219×3,6-4,8 mm Waga 309 gramów 298 gramów 298 gramów Odporność IP48 – –

Jak zatem widać, zarówno Samsung, jak i Huawei mają swoje atuty. Galaxy Z TriFold ma większy ekran zewnętrzny, ale mniejszy wewnętrzny, zdecydowanie lepszy procesor i łączność 5G. Z kolei Mate XT i Mate XTs mogą pochwalić się peryskopowym teleobiektywem i głównym aparatem ze zmienną przysłoną, a do tego szybszym ładowaniem.

Smartfon firmy Samsung szczyci się ponadto pyło- i wodoszczelnością. Zresztą z wytrzymałości swojego urządzenia koreański producent wydaje się szczególnie dumny. Zwraca uwagę na zaawansowane technologicznie zawiasy Armor FlexHinges oraz pomyślne przejście testów wielokrotnego składania (potwierdzono, że wytrzyma co najmniej 100 złożeń dziennie przez pięć lat).

Ile kosztuje podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold? Cena i dostępność

Wcześniej mówiło się, że Samsung Galaxy Z TriFold może być szalenie drogi. Okazuje się jednak, że wcale tak nie będzie. Oczywiście, nie będzie tani, ale cena wydaje się utrzymana w całkiem racjonalnych granicach. Konkretnie model w konfiguracji 16/512 GB będzie kosztować w dniu premiery 3590400 wonów, co po obecnym kursie przekłada się na ~8910 złotych. Dla porównania, Galaxy Z Fold 7 512 GB kosztuje w Korei Południowej 2537700 wonów.

Wspomniany dzień premiery to 12 grudnia 2025 roku i dotyczy rynku koreańskiego. Firma Samsung potwierdziła już, że smartfon Galaxy Z TriFold trafi także do sprzedaży w Chinach, Tajwanie, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w pierwszym kwartale 2026 roku również w Stanach Zjednoczonych.

Niestety, o Europie póki co ani słowa.