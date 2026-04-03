Więcej za tyle samo. Teraz bardziej opłaca się zapłacić za ten pakiet

Dziś coraz częściej trzeba zapłacić więcej za tyle samo albo nawet mniej. W przypadku tego pakietu jest inaczej – cena pozostała taka sama, ale zawartość zmieniła się na (bardzo duży) plus.

Pakiet Google AI Pro w takiej samej cenie z bogatszą zawartością

Google One to usługa, która pozwala wykupić pakiety, zapewniające różne korzyści. Najtańszy (Podstawowy) kosztuje zaledwie 8,99 złotych miesięcznie lub 89,99 złotych przy płatności za cały rok z góry – dzięki niemu użytkownik zyskuje 100 GB w chmurze Google z możliwością udostępnienia tej przestrzeni nawet 5 osobom (oprócz niego samego). Dwa razy więcej – 200 GB – można mieć za 13,99 złotych miesięcznie lub 139,99 złotych na 12 miesięcy, płacąc za cały rok z góry (pakiet Standardowy).

Ww. pakiety Google One nie zapewniają jednak dodatkowych profitów, jak droższe pakiety Premium, Google AI Plus, Google AI Pro i Google AI Ultra. Jeden z nich doczekał się aktualizacji, która jest zdecydowanie korzystna dla osób zainteresowanych dostępem do funkcji AI.

Teraz pakiet Google AI Pro zapewnia bowiem aż 5 TB przestrzeni w chmurze, podczas gdy wcześniej subskrybenci tej oferty mieli do dyspozycji „tylko” 2 TB. To wzrost o 150%, i to bez podnoszenia ceny, ponieważ jego cena pozostała niezmieniona – nadal wynosi 97,99 złotych za miesiąc lub 979,99 złotych rocznie przy płatności za rok z góry.

Warto tutaj przypomnieć, że początkowo Google oferowało dostęp do tego pakietu wyłącznie w formie abonamentu opłacanego co miesiąc, a dopiero od czerwca 2025 roku można wykupić roczną subskrypcję Google AI Pro, oszczędzając w ten sposób blisko 200 złotych, ponieważ użytkownik otrzymuje 12 miesięcy w cenie 10.

Co daje pakiet Google AI Pro?

Aż 5 TB przestrzeni w chmurze to nie jedyny profit, jaki zapewnia pakiet Google AI Pro. Daje on też dostęp do aplikacji Gemini z 3.1 Pro i ograniczonym dostępem do Veo 3.1 oraz Flow z szerszym dostępem do modelu Veo 3.1 i Whisk z Veo 3.

Ponadto jego subskrybenci zyskują każdego miesiąca 1000 punktów do wykorzystania na AI oraz możliwość korzystania z NotebookLM z szerszym dostępem, a także Gemini w Gmailu, Dokumentach, Vids i innych usługach Google.

Dodatkowymi profitami są jeszcze 10% cashback z zakupów w Google Store (po okresie próbnym i tylko w niektórych lokalizacjach), więcej funkcji w Google Meet (m.in. dłuższe rozmowy wideo) i Kalendarzu (np. ulepszone ustalanie harmonogramu spotkań).