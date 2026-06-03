Jest czas na życie i jest czas na trening. Ten smartwatch pomoże znaleźć balans

Tak, jak wskazuje na to jej nazwa, seria Balance kierowana jest do osób, które chcą osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy życiem codziennym a treningami. Szczególnie dobrze może sprawdzić się u użytkowników niebędących sportowcami, ale starających się wplatać w tygodniowy harmonogram sesje na siłowni i bieganie. Amazfit właśnie wzbogacił ją o dwa nowe modele.

Nowy smartwatch Amazfit Balance 3 pomoże znaleźć balans między codziennością a treningami

Najnowszy Amazfit Balance 3 na bieżąco analizuje obciążenie treningowe, regenerację, stres, siłę i wytrzymałość, aby podpowiadać, kiedy jest najlepszy moment na ćwiczenia i jak bardzo intensywne powinny one być. Oczywiście, wszystko to serwuje w formie przystępnych wskazówek, a podczas samych treningów (jak i poza nimi) oferuje rozbudowane funkcje monitoringowe. Nie zabrakło też dwupasmowego modułu GPS i map offline.

Kluczowe informacje wyświetla na okrągłym panelu AMOLED o średnicy 1,5 cala. Dzięki wysokiej jasności (do 3000 nitów) ma pozostawać czytelny w każdych warunkach, a warstwa szkła szafirowego zapewnia odpowiedni poziom wytrzymałości. Skoro już przy nie jej jesteśmy, warto od razu wspomnieć o dwóch wersjach do wyboru (stalowej i tytanowej) oraz o czasie pracy sięgającym 21 dni na jednym ładowaniu.

Amazfit Balance 3 (fot. Amazfit)

Dla bardziej wymagających: Amazfit Balance Ultra

Dla bardziej wymagających użytkowników postał natomiast smartwatch Amazfit Balance Ultra występujący wyłącznie w tytanowej wersji. Pomimo jeszcze szerszych możliwości w kontekście analizy zdrowia i kondycji ma relatywnie niewielką wagę i na co dzień ma być praktycznie niewyczuwalny. Równocześnie cechuje go jeszcze dłuższy czas pracy – nawet do 30 dni.

Amazfit Balance Ultra ma taki sam wyświetlacz jak Trójka i również wysyła komplet informacji do aplikacji Zepp na telefon, pozwalając na wygodny przegląd i analizę zebranych danych. Funkcjonalność – w obu przypadkach – uzupełniają powiadomienia, połączenia telefoniczne przez Bluetooth, płatności zbliżeniowe przez NFC (Zepp Pay) oraz notatki głosowe.

Amazfit Balance Ultra (fot. Amazfit)

Cała trójka należy również do grona oficjalnych akcesoriów HYROX, oferując w tym zakresie plany treningowe, symulacje wyścigowe, zaawansowane narzędzia analityczne oraz rozbudowany interfejs monitoringowy.

Ile kosztują nowe smartwatche z serii Amazfit Balance?

Opisane wyżej zegarki nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale niebawem powinno się to zmienić. Znamy już za to ceny, które kształtują się następująco:

Amazfit Balance 3 (Stainless Steel) – 1599 złotych,

Amazfit Balance 3 (Titanium) – 1949 złotych,

Amazfit Balance Ultra – 2579 złotych.

Przypomnę, że poprzednik, a więc Amazfit Balance 2 startował w Polsce z poziomu 1299 złotych. Nowe modele jednak oferują wyższą jasność ekranu, mają funkcję latarki i dwa razy więcej pamięci (64 GB zamiast 32 GB), zostały wyposażone w lepsze procesory, zawierają pakiet HYROX i są zamknięte w bardziej wytrzymałych obudowach.