Android 14 już dostępny. Jakie nowe funkcje przynosi?

Google oficjalnie udostępniło nowy system Android 14. Gigant z Mountain View skupił się w nim m.in. na personalizacji oraz funkcjach związanych z bezpieczeństwem. To jednak nie jedyne nowości, jakie przynosi.

Android 14 oficjalnie zaprezentowany. Co nowego?

Nowy Android 14 umożliwia dodanie własnych skrótów na ekranie blokady, na przykład czytnika kodów QR lub do aplikacji Google Home, a także użycie nowych zestawów czcionek, widżetów, kolorów i formatów, które wykorzystują sztuczną inteligencję do dostosowywania ekranu w zależności od sytuacji. Jako przykład Google podaje sytuację, gdy pogoda nagle się pogorszy – wówczas widżet pogody stanie się bardziej widoczny.

źródło: Google

Android 14 zawiera również motyw monochromatyczny oraz kreator tapet wykorzystujący sztuczną inteligencję, aczkolwiek ten ostatni ma być dostępny (przynajmniej początkowo) wyłącznie na smartfonach Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Umożliwia on stworzenie tapety na podstawie własnej instrukcji tekstowej lub z wykorzystaniem przygotowanych sugestii. Ponadto Android 14 obsługuje też obrazy HDR w trybie Ultra HD.

Google zdecydowało się również wbudować w ustawienia Androida 14 usługę Health Connect, która gromadzi dane na temat aktywności i zdrowia z różnych aplikacji w jednym miejscu. Amerykańska firma podkreśla, że są one szyfrowane na urządzeniu, więc są widoczne i dostępne wyłącznie dla użytkownika. Wśród obsługiwanych aplikacji znajdują się m.in. Fitbit, Samsung Health i Withings.

źródło: Google

Nowy Android 14 zawiera też usprawnienia w obszarze wyrażania zgody na dostęp do danych, na przykład do lokalizacji – kiedy jakiś program poprosi o to, użytkownik zobaczy informację, jeśli dana aplikacja udostępnia je firmom trzecim. Dzięki temu będzie mógł bardziej świadomie podjąć decyzję, czy dać programowi dostęp do swoich personalnych danych.

źródło: Google

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, Android 14 ma też zachęcać użytkownika do ustawiania minimum 6-cyfrowego kodu PIN. Gdy to zrobi, po poprawnym wpisaniu co najmniej 6-cyfrowego kodu nie trzeba będzie tego potwierdzać, ponieważ urządzenie automatycznie się po tym odblokuje.

Android 14 zawiera także usprawnienia funkcji dostępności dla osób mających problemy ze wzrokiem i słuchem. Google zapewnia, że funkcja lupy jest teraz bardziej intuicyjna – użytkownicy otrzymają m.in. możliwość zmiany rozmiaru lupy i dostosowania wielkości ekranu, którą chcą powiększyć. Ponadto będą mogli skorzystać z funkcji Flash notifications, która wykorzystuje diodę LED w smartfonie do informowania o nowych powiadomieniach.

Android 14 – dostępność

Nowy system jest już dostępny dla smartfonów Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a i Pixel Fold oraz tabletu Pixel Tablet. Wkrótce producenci urządzeń z Androidem powinni opublikować listy modeli, które otrzymają aktualizację do Androida 14.