Wyjątkowa nowość w Android Auto. Takiej aplikacji muzycznej jeszcze nie było

W Android Auto pojawiła się jedna z najbardziej nietuzinkowych aplikacji muzycznych. Kierowcy otrzymali dostęp do Nintendo Music.

Aplikacja Nintendo Music w Android Auto

Podejrzewam, że dla większości użytkowników Android Auto najważniejsze są dwie możliwości oferowane przez to oprogramowanie. Pierwsza z nich to dostęp do nawigacji, czyli wyświetlanie Google Maps, Waze lub innej aplikacji na ekranie samochodu. Natomiast druga związana jest ze słuchaniem ulubionej muzyki, a więc wsparcie dla aplikacji muzycznych.

Teraz do tej drugiej kategorii dołącza zdecydowanie nietypowa apka, bowiem nie powstała, aby rywalizować ze Spotify, Apple Music czy Tidalem. Nintendo Music to wyjątkowe miejsce dla fanów produkcji Nintendo, w którym znajdą m.in. ścieżki dźwiękowe ze swoich ulubionych gier i sporo muzyki, której nie uświadczą w popularnych usługach streamingowych.

Jeśli więc zawsze marzyłeś, aby jeździć samochodem z muzyką z Mario Kart, to teraz masz taką możliwość. Odtwarzacz – zgodnie z wytycznymi projektowania aplikacji dla Android Auto – podany jest w prostej i łatwej w obsłudze formie. Przypomina to, co znamy już z innych aplikacji muzycznych. Oczywiście kierowca ma dostęp do playlist, ulubionej muzyki czy także plików trzymanych offline w pamięci smartfona.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Nintendo Music zawitało też do Apple CarPlay, a także usługa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej. Oznacza to, że teraz muzyka z ulubionych gier może nam towarzyszyć niemal wszędzie, niezależnie czy leżymy na kanapie ze smartfonem, pracujemy przy komputerze lub jedziemy samochodem.

Android Auto 17 już jest

W kanale stabilnym pojawił się Android Auto 17.0. W związku z tym, że aktualizacje przeprowadzane są stopniowo, to omawiana wersja jeszcze nie trafiła do wszystkich użytkowników. Jak już przyzwyczaiło nas Google, proces wdrażania może potrwać nawet kilka tygodni, więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Nowa wersja nie wprowadza większych nowości. Google najwidoczniej skupiło się na poprawkach i ewentualnie zmianach „pod maską”. Warto dodać, że w zeszłym miesiącu poznaliśmy nowy wygląd Android Auto oparty na Material 3 Expressive i widżetach.