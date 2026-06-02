Zakaz telefonów w szkołach i blokada treści dla dorosłych. Rząd chce chronić dzieci

Rząd przyjął pakiet ustaw, które w założeniach mają zapewnić dzieciom większą ochronę w sieci. Wśród nich znalazła się nowelizacja prawa dotyczącego zakazu telefonów w szkołach.

Blokada treści dla dorosłych dla małoletnich użytkowników internetu

Rada Ministrów ogłosiła przyjęcie projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Otóż dostawcy tego typu serwisów będą musieli skuteczniej weryfikować wiek internautów – nie wystarczy już prosty komunikat z pytaniem o wiek, który może ominąć każdy.

Warto zaznaczyć, że omawiany projekt nie narzuca zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych, ale wskazuje, jakie mechanizmy weryfikacji wieku są zalecane. Dostawcy mogą przykładowo skorzystać z usługi dostępnej w ramach Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet) – chodzi o elektroniczne poświadczenie wieku.

Zaletą EUDI Wallet – jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji – jest zachowanie prywatności i bezpieczeństwa danych w trakcie potwierdzania wieku. Dostawca nie otrzymuje żadnych szczegółów, które pozwoliłyby na rozpoznanie konkretnej osoby. Wysyłana jest tylko informacja o tym, czy użytkownik spełnia warunek pełnoletności.

Co natomiast z dostawcami, którzy nie dostosują się do nowych przepisów? Prowadzony będzie rejestr domen, które unikają wdrożenia wymaganych zmian. Serwisy, które znajdą się na tej liście, będą blokowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Co więcej, możliwe będzie nakładanie kar finansowych na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków.

źródło: MInisterstwo Cyfryzacji

Polski rząd robi kolejne podejście do DSA

Wdrożenie ustaleń DSA do polskiego prawa przebiega niekoniecznie zgodnie z planami Unii Europejskiej, co jedną grupę osób cieszy, a drugą irytuje. Przypominam, że pod koniec grudnia 2025 roku sejm przyjął poprawki ustawy wdrażającej DSA, zaproponowane przez senat. Z kolei w styczniu 2026 roku Prezydent RP postanowił zawetować opracowany dokument, co odłożyło w czasie wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych.

Ministerstwo Cyfryzacji zauważa, że Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów w UE, które wciąż nie dostosowały przepisów do DSA, a dalsze opóźnienia mogą skutkować nałożeniem dużych kar finansowych. W związku z tym, rząd przyjął właśnie dwa projekty ustaw, które mają zwiększyć ochronę użytkowników sieci i pomóc w dochodzeniu swoich praw wobec platform internetowych.

Pierwszy projekt dostosowuje krajowy porządek prawny do wymogów DSA i wskazuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora ds. usług cyfrowych. Będzie on odpowiadał za nadzór nad stosowaniem DSA, rozpatrywanie skarg obywateli, współpracę z Komisją Europejską oraz właściwymi organami innych państw członkowskich. Będzie także prowadził postępowania wobec dostawców naruszających przepisy.

źródło: MInisterstwo Cyfryzacji

Z kolei zadaniem przewodniczącego KRRiT będzie nadzorowanie platform udostępniania wideo i rozpatrywanie wniosków o blokowanie nielegalnych treści. Natomiast prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę konsumentów. Do tego powołana zostanie Krajowa Rada ds. Usług Cyfrowych, która ma pełnić rolę organu doradczego przy Prezesie UKE.

Drugi projekt ustawy skupia się na wprowadzeniu krajowej procedury umożliwiającej wydawanie nakazów uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści w rozumieniu DSA. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Występować o szybkie blokowanie treści w internecie będzie mogła Policja, a także prokuratorzy, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna.

Ma być jednak możliwa ścieżka odwoławcza, jeśli ktoś nie będzie zgadzał się z decyzją dotyczącą usunięcia rzekomo nieodpowiednich treści. Dodatkowo użytkownicy platform internetowych będą mogli skorzystać z nowych procedur odwoławczych prowadzonych przez Prezesa UKE i KRRiT.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast drugi projekt po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zakaz telefonów w polskich szkołach

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że zakaz korzystania z telefonów w polskich szkołach zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku. Natomiast teraz została przyjęta nowelizacja Prawa oświatowego zakazująca używania telefonów komórkowych przez uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Zakaz ma obowiązywać w trakcie lekcji, podczas przerw oraz w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych poza szkołą. Wyjątkiem będą wycieczki szkolne. Należy też wspomnieć, że dodatkowe wyjątki dotyczą zdrowia, bezpieczeństwa i sytuacji, gdy nauczyciel zdecyduje, że korzystanie z telefonu będzie pomocne dla procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego.