Google AI Ultra to nowy pakiet dla profesjonalistów. Jest naprawdę drogi

Google AI Ultra to nowy pakiet zapewniający dostęp do płatnych funkcji AI. Skierowany jest do osób, które mają naprawdę duże wymagania i są w stanie sporo zapłacić.

Google AI Ultra – dla filmowców, programistów i profesjonalistów

Na Google I/O 2025 sporo uwagi poświęcono Gemini. Poznaliśmy dużo nowych funkcji i dowiedzieliśmy się, że część z nich będzie dostępna (przynajmniej początkowo) tylko w ramach pakietu Google AI Ultra.

Firma podkreśla, że ten pakiet subskrypcji oferuje najwyższe limity i dostęp do najbardziej wydajnych modeli oraz funkcji premium. Ma zainteresować filmowców, programistów czy profesjonalistów zajmujących się „kreatywną pracą”. Google dodaje, że powinien sprawdzić się również u wszystkich osób, które chcą otrzymać przepustkę VIP do sztucznej inteligencji.

Google AI Ultra zapewnia:

Gemini – najwyższe limity użytkowania w Deep Research, wideo z Veo 2 i wczesny dostęp do modelu Veo 3, w nadchodzących tygodniach pojawi się dostęp do Deep Think w 2.5 Pro,

Flow – nowe narzędzie do tworzenia filmów AI, zaprojektowane specjalnie dla najbardziej zaawansowanych modeli Google DeepMind (Veo, Imagen i Gemini),

Whisk – najwyższe limity dla Whisk Animate, które pozwala zmieniać obrazy w żywe 8-sekundowe filmy dzięki Veo 2,

NotebookLM – dostęp do najwyższych limitów użytkowania i rozszerzonych możliwości modelu jeszcze w tym roku,

Gemini w Gmailu, Dokumentach, Vids i innych,

wczesny dostęp do Gemini bezpośrednio w przeglądarce Chrome,

dostęp do Projekt Mariner,

YouTube Premium w planie indywidualnym,

30 TB przestrzeni dyskowej.

Cena? Cóż, 249,99 dolarów miesięcznie w USA. Wkrótce pakiet będzie dostępny w innych krajach.

Zmiany w pakiecie AI Premium

Aktualizacji doczekał się plan AI Premium, który teraz ma nową nazwę – Google AI Pro. Dodatkowo jego subskrybenci, bez dodatkowych kosztów, zyskają dostęp do możliwości związanych z tworzeniem filmów AI w narzędziu Flow (Veo 2). Pojawić ma się jeszcze wczesny dostęp do Gemini w Google Chrome.

Brzmi ciekawie? Pewnie tak, ale początkowo nowe korzyści zostaną udostępnione w USA, a później w kolejnych krajach. Ten pakiet Polsce jest wyceniony na 97,99 złotych miesięcznie.