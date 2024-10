A jednak potrafią! Oto Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Wychodzi na to, że Koreańczycy potrafią jednak zrobić smukły smartfon o składanej konstrukcji, a przy tym upakować w środku dobre podzespoły, w tym potężny aparat. Oto Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – premiera (wreszcie!) za nami

Długo wyczekiwany Samsung Galaxy Z Fold Special Edition nareszcie ujrzał światło dzienne i stanowi mocny dowód na to, że Koreańczycy jeszcze nie wypadli z gry. Potrafią spełniać wymagania i życzenia użytkowników, bo w porównaniu do modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 ten nowy składak ma większe wyświetlacze i lepsze aparaty, a pomimo tego jest wyraźnie smuklejszy i – na deser – waży o 3 gramy mniej (dokładnie 236 gramów).

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (fot. Samsung)

Zaprezentowana właśnie nowinka jest prawdziwą wizytówką w portfolio koreańskiego producenta. To największy, a zarazem najsmuklejszy składany smartfon w jego ofercie. Po rozłożeniu mierzy jedynie 4,9 mm, a złożony ma 10,6 mm – zbliża się zatem do konkurencji (choć wciąż jest grubszy niż Honor Magic V3) i stanowi duży krok naprzód względem „Szóstki”, której grubość wynosi odpowiednio 5,6 mm i 12,1 mm.

Najsmuklejszy składak Samsunga jest też jego największym

Pomimo wysmuklenia konstrukcji Samsung zdołał upakować większe wyświetlacze. Ten zewnętrzny urósł z 6,3 do 6,5 cala, wewnętrzny zaś nie ma już 7,6, lecz pełne 8 cali. W obu przypadkach są to panele typu Dynamic AMOLED 2X. Zbyt małe wyświetlacze były jednak i tak krytykowane rzadziej niż grubość czy możliwości fotograficzne. A skoro już jesteśmy przy tych ostatnich, to…

Producentowi udało się też dokonać poważnych modernizacji w kontekście aparatu. Główny sensor ma teraz 200 Mpix i umożliwia nagrywanie filmów w jakości 8K/30fps. Towarzyszą mu dwa dodatkowe „oczka”: ultraszerokie 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix. Do tego dochodzą dwie kamery do selfie: zewnętrzna 10 Mpix i wewnętrzna 4 Mpix.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (fot. Samsung)

Baza natomiast pozostała niezmieniona. Smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition wykorzystuje chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Akumulator zaś ma pojemność 4400 mAh i można go ładować z mocą maksymalnie 25 W (lub 15 W – bezprzewodowo).

Do tego dochodzą moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC, a dopełnieniem całości jest system Android 14 z nakładką One UI 6.1.1. Koreański gigant obiecuje ponadto 7 dużych aktualizacji systemu, co zdecydowanie może się podobać.

Specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold Special Edition vs Galaxy Z Fold 6 – porównanie

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Samsung Galaxy Z Fold 6 Wyświetlacz zewnętrzny Dynamic AMOLED 2X 6,5 cala / 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 6,3 cala / 120 Hz Wyświetlacz wewnętrzny Dynamic AMOLED 2X 8 cali / 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 7,6 cala / 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Pamięć 16 GB RAM LPDDR5, 512 GB UFS 4.0 do 16 GB RAM LPDDR5, do 1 TB UFS 4.0 Aparat główny 200 Mpix (podstawowy)

12 Mpix (ultraszeroki)

10 Mpix (teleobiektyw) 50 Mpix (podstawowy)

12 Mpix (ultraszeroki)

10 Mpix (teleobiektyw) Aparat do selfie 10 Mpix (zewnętrzny) 4 Mpix (wewnętrzny) 10 Mpix (zewnętrzny) 4 Mpix (wewnętrzny) Akumulator 4400 mAh

(ładowanie do 25 W) 4400 mAh

(ładowanie do 25 W) Wymiary złożony: 157,9×72,8×10,6 mm

rozłożony: 157,9×142,6×4,9 mm złożony: 153,5×68,1×12,1 mm,

rozłożony: 153,5×132,6×5,6 mm Waga 236 gramów 239 gramów Wodoodporność IP48 IP48 System Android 14 z One UI 6.1.1 Android 14 z One UI 6.1.1

Cena Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Początkowo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition będzie dostępny w sprzedaży w Korei Południowej, by nieco później trafić też na rynek chiński. Ewentualna dostępność poza tymi dwoma krajami – przynajmniej na razie – stoi pod znakiem zapytania.

Jego cena została ustalona na poziomie 2789600 wonów, co przy obecnym kursie oznacza równowartość ~8000 złotych.