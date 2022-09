Switch OLED Phone? Na rynku pojawia się coś nowego

Wasz budżet nie spina się, aby wydać kilkaset złotych na nową konsolę? Nie przekonują Was exclusive’y przenośnej konsoli Nintendo? Chcecie wygodnie grać na smartfonie? GameSir X2 Pro przychodzi na ratunek.

Jak grać mobilnie?

Przyznam, że pomimo zakupu Switcha kilka lat po premierze, w pewien sposób ominąłem ważny etap rozwoju mobilnego grania. Smartfonowy gaming kojarzył mi się z ograniczonym wyborem tytułów i upierdliwym sterowaniem dotykowym. Dziś oba problemy zostały rozwiązane – Sklep Google Play obrodził w ciekawe tytuły dużych i małych wydawców znane z PC-ów czy konsol, a dla osób z dobrym połączeniem sieciowym dochodzi opcja grania w chmurze.

To samo tyczy się kontrolerów. Nie jest problemem znaleźć dziś dobrego gamepada, pasującego do naszego stylu. Nieważne, czy mowa o graniu z guzikami po bokach ekranu, czy na małym, oddzielnym padzie – każdy może liczyć na dobre jakościowo urządzenie. Fani pierwszego wariantu grania powinni zerknąć na GameSir X2 Pro – ulepszoną wersję kontrolera, dedykowanego graniu na Androidzie.

Źródło: GameSir

Kolorystyka, w jakich utrzymane są grafiki na oficjalnej stronie producenta, nie pozostawiają wątpliwości – to sprzęt skrojony pod abonentów Xbox Game Passa, korzystających z opcji grania w chmurze. Oczywiście nie sama zieleń ma tu znaczenie. GameSir X2 Pro zyskał logo konsoli Microsoftu z przodu oraz oficjalne błogosławieństwo giganta z Redmond jako akcesorium „zaprojektowane na Xboxa”. Dzięki tej współpracy, kupując ten kontroler, możecie liczyć na kod zapewniający darmowy miesiąc Game Passa w edycji Ultimate. Miło!

GameSir X2 Pro – graj, jak na lorda przystało

Oczywiście GameSir X2 Pro to nie tylko krzyżyk na obudowie i darmowe granie w chmurze. W porównaniu do podstawowej edycji kontrolera, warto wspomnieć o dwóch dużych usprawnieniach. Po pierwsze, zamiast zwykłych klikających triggerów z tyłu, przyciski „LT” oraz „RT” działają teraz jak spusty, dzięki czemu pad idealnie nada się dla grających w gry wyścigowe. Ponadto pod spodem pojawiły się dwa guziki, które można dowolnie ustawić pod swoje widzimisię.

Oprócz dwoma guzikami, GameSir X2 Pro może pochwalić się kilkoma innymi opcjami dostosowania sprzętu do potrzeb gracza. Jeżeli jesteście fanami konfiguracji klawiszy ze wspomnianego powyżej Switcha, możecie zamienić przyciski miejscami i zamienić kolejność X/Y/A/B, na Y/X/B/A czy jak tam sobie zamarzycie. Ponadto analogi zyskały wymienne nakładki w dwóch opcjach – wklęsłego i wypukłego środka.

Źródło: GameSir

W celu minimalizacji opóźnienia, kontroler podpina się do smartfona za pomocą gniazda USB-C, jednak wciąż można ładować urządzenie dzięki wejściu znajdującemu się z prawej strony kontrolera. Pod warunkiem, że jest ono kompatybilne z technologią pass-through charging. Oficjalna lista na stronie wspomina o takich urządzeniach:

Pad jest już dostępny w sprzedaży i występuje w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym. Dla niektórych nie do przełknięcia może być jednak cena – 80 dolarów bez jednego centa (~380 złotych) + 10 dolarów za wysyłkę do Polski i cyk, ponad 400 złotych kosztuje zamienienie smartfona w maszynkę do grania. Przynajmniej miesiąc Game Passa w najwyższej opcji rekompensuje trochę tę kwotę…