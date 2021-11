W Xbox Design Lab ponownie pojawią się gumowe uchwyty, metaliczne wykończenia i wiele więcej

Dla fanów Xboxa możliwość szczegółowego zaprojektowania własnego kontrolera to ogromna satysfakcja. Teraz ponownie mają się z czego cieszyć, bowiem do Xbox Design Lab powracają gumowe uchwyty, metaliczne wykończenia i dziesiątki nowych kolorów, dzięki czemu stworzenie własnego pada będzie jeszcze ciekawsze.

Xbox Design Lab to mnóstwo możliwości

Personalizacja poszczególnych elementów pada, jego kolorystyki czy stylu przycisku sprawiają, że zaprojektowanie własnego bezprzewodowego kontrolera może sprawiać sporo frajdy. Zmieniać możemy tutaj praktycznie wszystko – od kolorystyki przodu i tyłu pada po kolor przycisków czy dodany do całości, grawerowany laserowo napis.

Odkąd program Xbox Design Lab pojawił się na rynku, gracze stworzyli tysiące niepowtarzalnych projektów. I szczerze? Też mnie korci, żeby dołączyć do tej grupy. Mam już pewien pomysł, a teraz, kiedy do oferty wróciły gumowe uchwyty i metaliczne wykończenia, zdaje się, że nie mam wyjścia.

Oprócz wszystkich tradycyjnych opcji personalizacji dostępnych w Xbox Design Lab, zostały również dodane:

Czarne gumowane uchwyty – dostępne zarówno na tylnej obudowie, jak i na uchwytach bocznych, zapewniające pełen komfort użytkowania i kontrolę nad urządzeniem.

– dostępne zarówno na tylnej obudowie, jak i na uchwytach bocznych, zapewniające pełen komfort użytkowania i kontrolę nad urządzeniem. Aż 19 nowych metalicznych kolorów wykończenia przycisków D-Pad, w tym takie kolory, jak: Sterling Silver, Pewter Silver, Gunmetal Silver, Abyss Black, Retro Pink, Deep Pink, Oxide Red, Zest Orange, Gold, Electric Volt, Velocity Green, Glacier Blue, Dragonfly Blue, Mineral Blue, Photon Blue, Midnight Blue, Regal Purple, Nocturnal Green i Warm Gold.

wykończenia przycisków D-Pad, w tym takie kolory, jak: Sterling Silver, Pewter Silver, Gunmetal Silver, Abyss Black, Retro Pink, Deep Pink, Oxide Red, Zest Orange, Gold, Electric Volt, Velocity Green, Glacier Blue, Dragonfly Blue, Mineral Blue, Photon Blue, Midnight Blue, Regal Purple, Nocturnal Green i Warm Gold. Nowe wzory kontrolerów inspirowane takimi hitami, jak: Elder Scrolls V: Skyrim, Battlefield 2042, Forza Horizon 5 i Riders Republic.

Ile kosztuje pad z Xbox Design Lab?

Ceny kontrolerów zaczynają się od prawie 300 złotych, ale wszystko zależy od tego, czy połasicie się na wszystkie dodatkowe opcje.

Jeśli zdecydujecie się zamówić swojego wymarzonego, spersonalizowanego pada, to musicie się liczyć z czasem oczekiwania od 3 do 4 tygodni. No i tak, jak wspomniałem wyżej, opcji do wyboru macie całkiem sporo. Od kolorystyki, po dostosowanie obudowy tylnej i przedniej, D-pad, przyciski ABXY, przyciski udostępniania menu, aż po grawerowany laserowo napis do 16 znaków.

Kontroler Xbox Forza Horizon 5