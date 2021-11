Xbox Cloud Gaming trafia na konsole Xbox Series X|S oraz Xbox One

Xbox niedawno obchodził swoje, dwudzieste już, urodziny. Z tej okazji Microsoft podarował graczom spory prezent, jakim jest rozszerzenie dostępności usługi Xbox Cloud Gaming na konsole producenta. Dzięki temu posiadacze Xbox Series X, Series S oraz One mogą grać w chmurze w swoje ulubione tytuły.

Xbox Cloud Gaming trafia na konsole

Zaprezentowana kilka miesięcy temu usługa rozgrywki w chmurze była niemałą rewolucją na rynku gamingowym. Początkowo z Xbox Cloud Gaming można było korzystać wyłącznie na smartfonach z Androidem, lecz Microsoft sukcesywnie rozszerzał jej dostęp o kolejne platformy. Do dość szerokiego grona, w jakim znajdują się obecnie również urządzenia Apple i komputery z systemem Windows, dołączają dziś konsole Xbox.

Producent ogłosił, że Xbox Cloud Gaming został udostępniony w ramach beta testów posiadaczom konsol Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One. Dzięki temu subskrybenci Game Pass Ultimate w 25 krajach mogą grać w chmurze w ponad 100 gier dostępnych w ramach abonamentu. Producent zapewnia, że dostępność usługi ma być poszerzana w ciągu najbliższych tygodni. Na szczęście, Xbox Cloud Gaming dostępny jest na start również w Polsce, co sprawdził nasz redakcyjny kolega Konrad.

Użytkownicy Xbox Cloud Gaming w ciągu zaledwie kilku sekund mogą uruchomić jeden z wybranych tytułów i grać w niego w rozdzielczości 1080p. Nie wymaga to zwalniania przestrzeni na dysku konsoli ani pobierania kilkuset gigabajtów plików, ponieważ wszystko odbywa się w chmurze. Na dodatek, Xbox Cloud Gaming zapewnia świetną wydajność podczas rozgrywki, ponieważ wszystkie gry uruchamiane są na konsolach Xbox Series X.

Najnowsze gry również na Xbox One

Dla użytkowników konsoli starszej generacji, czyli Xbox One, jest to również świetny sposób, by uzyskać dostęp do gier, które są dostępne wyłącznie na Xbox Series X i Xbox Series S. Wśród takich ekskluzywnych tytułów znajdują się m.in. Recompile, The Medium czy też The Riftbreaker. Microsoft zapewnia, że biblioteka dostępnych tytułów ma być sukcesywnie poszerzana o kolejne gry, takie jak Microsoft Flight Simulator, który pojawi się w usłudze już na początku 2022 roku. A wszystko to bez konieczności zakupu nowej konsoli.

By wejść w świat gamingowej chmury, należy na ekranie głównym konsoli wybrać ikonę z symbolem chmury, a następnie zdecydować, w którą z ponad stu gier mamy ochotę zagrać. Po kilku sekundach możemy już rozpocząć rozgrywkę. Xbox Cloud Gaming wymaga jedynie najnowszej wersji oprogramowania konsoli oraz stabilnego łącza internetowego.