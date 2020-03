Premiera Redmi K30 Pro. Świetna alternatywa dla tych, którzy nie chcą dopłacać do Xiaomi Mi 10

Nie ulega wątpliwości, że Mi 10 i Mi 10 Pro są obecnie najlepszymi smartfonami w ofercie Xiaomi. Najnowszy flagowiec marki-córki, Redmi K30 Pro, również jednak nie zawiedzie oczekiwań wymagających użytkowników, a kosztuje zauważalnie mniej.

Redmi K30 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67″, kontraście 5000000:1 i jasności standardowej do 800 nitów (maksymalna do 1200 nitów) bez żadnego wycięcia ani otworu. Ekran odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz (brak opcji 90 Hz czy 120 Hz), ale ma panel dotykowy, który śledzi palec użytkownika z częstotliwością 180 Hz, a do tego zapewnia obsługę technologii HDR10+. Co ciekawe, urządzenie ma czujniki światła zarówno na panelu przednim, jak i tylnym, więc szybciej reaguje na zmianę natężenia światła, a tym samym sprawniej reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza.

Sercem Redmi K30 Pro jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55. Smartfon oferuje też kości RAM typu LPDDR5 i pamięć flash UFS 3.1. Producent postarał się także o to, żeby urządzenie się nie przegrzewało nawet pod większym obciążeniem – za odprowadzanie ciepła odpowiedzialna jest komora parowa o powierzchni 3435 mm², która potrafi obniżyć temperaturę sprzętu o 3,2°C.

Redmi K30 Pro zasila akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 33 W (przez port USB-C).

Redmi K30 Pro wyposażono również w poczwórny aparat główny 64 Mpix (Sony IMX686; 1/1.7″; 1,6 µm) z optyczną stabilizacją obrazu + 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 123° + 8 Mpix teleobiektyw z 30x zoomem i OIS (w wersji Zoom Edition; w wariancie standardowym jego miejsce zajmuje 5 Mpix „oczko” do zdjęć makro) + pomocniczy 2 Mpix do fotografii portretowej. Pliki zapisywane są w formacie HEIF, dzięki czemu zajmują mniej miejsca niż JPEG. Jest też opcja zapisania w formacie RAW.

Za pomocą Redmi K30 Pro można nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K. Podczas rejestrowania filmów użytkownik może korzystać z połączenia OIS i EIS, a także algorytmów upiększających i bokeh w czasie rzeczywistym. Jest też tryb profesjonalny, w którym da się ustawić różne parametry według własnego uznania.

Do robienia autoportretów i rozmów wideo służy natomiast pojedynczy aparat o rozdzielczości 20 Mpix, który wysuwa się z wnętrza obudowy. Można nim także nagrywać selfie w slow motion w 120 klatkach na sekundę.

Redmi K30 Pro ma na pokładzie również moduły WiFi 6 i NFC, port podczerwieni, USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Jego obudowa spełnia kryteria standardu IP53, więc jest częściowo pyło- i wodoszczelna. Producent poinformował też, że dzięki specjalnej budowie szkło na panelu tylnym jest znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na rozbicie.

Redmi K30 Pro – cena

Redmi K30 Pro 6 GB (LPDDR4x)/128 GB (UFS 3.0) – 2999 juanów

Redmi K30 Pro 8 GB/128 GB – 3399 juanów

Redmi K30 Pro 8 GB/256 GB – 3699 juanów

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8 GB/128 GB – 3799 juanów

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8 GB/256 GB – 3999 juanów

Dla porównania, ceny Xiaomi Mi 10 zaczynają się od 3999 juanów, a Xiaomi Mi 10 Pro od 4999 juanów.

Źródło: Redmi Weibo

