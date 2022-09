Najnowsza Sony Xperia 5 IV to kompaktowy smartfon we flagowym wydaniu

Targi IFA 2022 w Berlinie powoli się rozkręcają, a to przecież czas zapowiedzi nowych smartfonów. Na pierwszy ogień idą Japończycy, którzy zaprezentowali Sony Xperia 5 IV, kompaktowy flagowiec dla twórców. Jego największą siłą z pewnością będzie aparat fotograficzny, który pomoże w przygotowaniu niepowtarzalnych zdjęć i treści wideo.

Ważne chwile, piękne obrazy

Zwykło się mówić, że smartfony z serii Sony Xperia 5 są młodszym rodzeństwem linii urządzeń Xperia 1. Ich zadaniem jest oferowanie podobnych funkcji w nieco mniejszych rozmiarach. Tutaj będzie podobnie – bez wielkich zaskoczeń, Sony Xperia 5 IV czerpie sporo inspiracji z bliźniaczego modelu Sony Xperia 1 IV, chociażby poprzez wykorzystanie jego aparatów.

Każdy z trzech obiektywów Sony Xperia 5 IV będzie w stanie nagrywać obraz w piorunujących 4K oraz 120 kl/s, a następnie odtwarzać te nagrania w maksymalnym, pięciokrotnym spowolnieniu. Oprócz tego sensory potrafią kierować ostrość na oczy w czasie rzeczywistym, a także analizować głębię z użyciem sztucznej inteligencji. Dzięki tym technologiom użytkownik może zdecydowanie łatwiej utrzymać ostrość na poruszających się obiektach. Główny aparat i teleobiektyw będą również wspierać optyczną stabilizację obrazu, co z pewnością pomoże przygotować bardziej profesjonalne ujęcia.

Sony Xperia 5 IV to smartfon, który zamierza podbić serca internetowych twórców (źródło: Sony)

Jak wygląda oficjalna specyfikacja Sony Xperia 5 IV? Przyjrzyjmy się informacjom z oficjalnego komunikatu japońskiej korporacji.

Ekran 6,1″ OLED, 21:9 Full HD+, 120 Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Układ graficzny Adreno 730 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB Aparat tylny ultraszeroki 12 Mpix (f/2.2) o ogniskowej 16 mm

główny 12 Mpix (f/1.7) o ogniskowej 24 mm z OIS

teleobiektyw 12 Mpix (f/2.4) o ogniskowej 60 mm z OIS Aparat na przodzie 12 Mpix System operacyjny Android 12 Dźwięk głośniki stereo, wsparcie dla Dolby Atmos, wejście 3,5 mm jack audio Bateria 5000 mAh, ładowanie 30 W (50% w 30 minut) Norma odporności IP65, IP68 Ładowanie bezprzewodowe TAK 5G TAK NFC TAK microSD TAK, do 1 TB Biometria czytnik linii papilarnych z boku urządzenia Wymiary 156x67x8,2 mm Waga 172 gramy

Sony Xperia 5 IV – oficjalne zdjęcia produktowe (źródło: Sony)

Sony Xperia 5 IV – kompaktowy i wydajny

Najnowszy smartfon Sony to jednak nie tylko rakieta do fotografii. Producent twierdzi, że ulepszony akumulator o pojemności 5000 mAh jest w stanie zachować swój dobry stan przez 3 lata. Co również istotne, to urządzenie będzie także kompatybilne z ładowaniem indukcyjnym – to zawsze dobra wiadomość. Pojawiło się też potwierdzenie, że pomimo debiutu z systemem Android 12 na pokładzie, Sony Xperia 5 IV doczeka się dwóch dużych aktualizacji systemu, a także trzech lat poprawek zabezpieczeń.

Sony Xperia 5 IV znajdzie mnóstwo zastosowań również wśród fanów muzyki i gier. Wsparcie dla dźwięku przestrzennego, dodatkowe kodeki poprawiające jakość nagrań z serwisów streamingowych, a także aplikacja Music Pro. Ta ostatnia potrafi przesyłać nagrania głosu do chmury i usuwać z nich zakłócenia w taki sposób, aby emulować efekt sesji w profesjonalnym studiu nagraniowym. Jest to z pewnością funkcja, którą mogliby sprawdzić amatorscy twórcy piosenek. Pod warunkiem, że zapłacą jeszcze nieznaną cenę subskrypcji – jak chcemy tanio i dobrze, to zdecydowanie nie ten adres.

Tyle dobrego, że w jednej z przyszłych aktualizacji Sony zawrze również wsparcie dla technologii Bluetooth LE Audio. Mobilnych graczy ucieszy natomiast fakt, iż Sony Xperia 5 IV będzie obsługiwać częstotliwość dotyku 240 Hz. W połączeniu z ekranem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, możemy już mówić o dość istotnej przewadze w grach, które wesprą w przyszłości te technologiczne nowinki. Szybka rejestracja dotyku, to równie szybki wystrzał z broni, chociażby w PUBG Mobile.

Granie na smartfonie? Sony Xperia 5 IV również tu pomoże (źródło: Sony)

Sony Xperia 5 IV – dostępność, cena

A na koniec najważniejsze, czyli data premiery – Sony Xperia 5 IV ukaże się w Polsce już we wrześniu 2022 roku, i to w dwóch kolorach – czarnym i zielonym. W zestawie nie uświadczymy ładowarki oraz przewodu USB, z dość prostego powodu – Sony również chce być ekologiczne! Z oficjalnych akcesoriów, na rynku pojawi się dodatkowe etui, które będzie pełnić funkcję podstawki.

Niestety, producent nie podzielił się jeszcze oficjalną ceną Sony Xperia 5 IV. Gdy ta się pojawi, z pewnością wrócimy do tematu w stosownej aktualizacji. Jak i do reszty informacji, których zabrakło w oficjalnej prezentacji, chociażby o Always-on-Display. Pod tym kątem, prezentacja produktu mogłaby być znacznie bardziej dokładna.