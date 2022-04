Nubia REDMAGIC 7 Pro dostępna z Polski. Ma aparat pod ekranem i doskonałą specyfikację

Nubia REDMAGIC 7 Pro zadebiutowała w Chinach w lutym 2022 roku, a teraz producent ogłosił jej globalną premierę. Oznacza to, że smartfon będą mogli kupić również klienci w Polski za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Sprzedaż ruszy już za kilka dni. Nubia przygotowała też specjalną ofertę na start.

Globalna premiera smartfona Nubia REDMAGIC 7 Pro

Nubia REDMAGIC 7 Pro jest pierwszym smartfonem dla graczy z aparatem, który został ukryty za ekranem (ma on 16 Mpix). W celu integracji tego rozwiązania, producent wykorzystał „pięć pełnoekranowych technologii”, w tym „Multi-Drive ACE”, czyli „innowacyjny obwód”, który ma zwiększyć przepuszczalność światła nad obszarem nad podekranowym aparatem. Ponadto zastosowano tutaj też „Siedem warstw materiałów, cechujących się wysoką transparentnością” oraz „Elektrodę falową”, która redukuje dyfrakcję generowaną przez światło, dzięki czemu jakość generowanych obrazów jest lepsza.

Kolejną, wykorzystaną w tym obszarze technologią, jest „UDC PRO Screen Display Chip”. Jak podaje producent, chip ma za zadanie „inteligentne ulepszanie i optymalizację pikseli dla bardziej precyzyjnego obrazowania”. W praktyce ma to oznaczać dokładniejsze, lepiej zsynchronizowane i spójne wyświetlanie obrazu. Ostatnim rozwiązaniem jest natomiast „Ding Type Pixel Arrangement”, czyli specjalny układ pikseli, który zwiększa klarowność wyświetlacza nad podekranowym aparatem.

Zastosowane technologie z pewnością robią wrażenie, chociaż prawdopodobnie mało kto będzie do nich przykładał jakąkolwiek uwagę. Klienci z pewnością bardziej skupią się na tym, że ekran nie ma żadnego wycięcia ani otworu, a mimo to oferuje aparat do selfie i rozmów wideo. Trzeba też poświęcić chwilę, aby poznać jego parametry.

Nubia REDMAGIC 7 Pro ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który zapewnia funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzi ruch wielu palców z prędkością 960 Hz. Ponadto obsługuje on 100% palety kolorów DCI-P3 i osiąga jasność do 600 nitów. Dodatkowo wspomaga go technologia 2.0 Magic GPU, która zwiększa o 60% stabilność klatek na sekundę.

Nubia REDMAGIC 7 Pro, jak przystało na smartfon dla graczy, ma też ultrawydajne wnętrze. Znajduje się w nim procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z autorskim chipem Red Core 1, który odciąża SoC, dzięki czemu urządzenie może działać wydajniej. Układ potrafi przetwarzać audio, podświetlenie RGB i haptic feedback. Do tego na pokładzie jest aż 16 GB RAM LPDDR5 i do 512 GB superszybkiej pamięci flash typu UFS 3.1.

Oczywiście producent nie zapomniał też o wydajnym systemie rozpraszania ciepła i chłodzenia. ICE 9.0 składa się z dziewięciu elementów: kompozytowego grafenu, komory parowej o powierzchni 4124 mm2, aluminiowej skrzynki powietrznej, wentylatora z łopatkami o grubości 0,1 mm (20000 RPM i 89300mm³/s na sekundę), wysokoprzewodzących pierwiastków ziem rzadkich, żelu wysokoprzewodzącego, folii miedzianej, płyty rozpraszającej ciepło i kanału powietrza chłodzącego.

Model Nubia REDMAGIC 7 Pro zasila dwukomorowy akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 65 W. Producent informuje, że port ładowania jest chłodzony powietrzem, a w zestawie dodawany będzie zasilacz GaN o mocy 65 W. Można tu jednak mówić o rozczarowaniu, ponieważ wersja chińska obsługuje 135 W ładowanie (do 100% w 15 minut; ładowarka 165 W w zestawie).

Ponadto Nubia REDMAGIC 7 Pro oferuje m.in. podwójne triggery na bocznej krawędzi z próbkowaniem dotyku z częstotliwością 500 Hz (czas reakcji 8 ms), trzy aparaty na panelu tylnym (64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix), czytnik linii papilarnych z funkcją wykrywania podniesionego pulsu, Bluetooth 5.2, WiFi 6E 2×2 MIMO, moduł NFC, podwójne głośniki stereo z dźwiękiem DTS:X oraz podwójny, symetryczny silnik X-osiowy i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 166,27×77,1×9,98 mm i waży 235 gramów.

Cena Nubia REDMAGIC 7 Pro (wersja globalna)

Cena wersji z 16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej (Obsidian) została ustalona na 799 euro (równowartość ~3720 złotych), natomiast konfiguracji z 16 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i półprzezroczystą obudową (Supernova) na 899 euro (~4190 złotych). Regularna sprzedaż smartfona na oficjalnej stronie marki Nubia REDMAGIC rozpocznie się 27 kwietnia 2022 roku, ale od 22 kwietnia będzie obowiązywać specjalna oferta dla najbardziej zainteresowanych klientów.