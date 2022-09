ASUS VivoWatch 5 Aero to opaska, jakiej jeszcze nie było

W Berlinie, na tegorocznych targach elektroniki użytkowej IFA 2022, firma ASUS zaprezentuje kilka ze swoich najnowszych pomysłów. Między laptopami i smartfonami znalazło się również miejsce na nowego, wyjątkowego smartbanda. Można powiedzieć, że VivoWatch 5 Aero wywraca jedną z funkcji opasek sportowych do góry nogami, prezentując zupełnie odmienne podejście od znanego nam do tej pory u producentów tych urządzeń.

Reklama

Co w nim takiego niezwykłego?

Na pierwszy rzut VivoWatch 5 Aero wygląda jak zwyczajna opaska sportowa z sylikonowym paskiem, wąskim wyświetlaczem i sensorami umieszczonymi na dolnej części urządzenia (bardzo podobna do najpopularniejszych opasek sportowych – Xiaomi Smart Band). W oczy rzuca się jednak jeden szczegół, który w zasadzie jest dość spory. Chodzi o zajmujący około ¼ powierzchni górnej części urządzenia czujnik. Do czego służy?

Firma przekonuje, że to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Czujnik umieszczony na górnej części opaski pozwoli zmierzyć EKG, poziom natlenienia krwi oraz puls za pomocą umieszczenia czubka palca na sensorze. Nie jest to jedyny czujnik umieszczony w tym urządzeniu. Podobnie jak w innych opaskach sportowych, na dolnej części produktu również znajdują się czujniki – do nich nie trzeba przykładać do palca, a smartband lub smartwatch sam dokonuje pomiarów.

VivoWatch5 Aero (fot. producenta)

Dlaczego zatem firma zdecydowała się na umiejscowienie tego dodatkowego sensora na górnej części? ASUS twierdzi, że pozwoli to na dokładniejszy pomiar wspomnianych wcześniej parametrów. Właśnie dlatego producent umieścił dodatkowy czujnik w urządzeniu.

Czy wpłynie to na wygodę użytkowania? Ciężko teraz odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno przez zastosowanie dodatkowego czujnika tracimy sporo z i tak niewielkiego ekranu. Może się więc okazać, że wpłynie to negatywnie na jego czytelność.

Co jeszcze zaoferuje VivoWatch 5 Aero?

Dzięki aplikacji HealthConnect użytkownicy będą mogli synchronizować pomiary parametrów życiowych i zapisać je w swoim smartfonie. Opaska sportowa obsługuje funkcję monitorowania snu oraz została wyposażona w moduł GPS. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie aktywności użytkowników na przykład podczas uprawiania sportu. Urządzenie oferuje dziewięć różnych trybów sportowych, w tym jogging, pływanie, jazda na rowerze, bieganie na bieżni oraz taniec.

Urządzenie oferuje również niektóre z funkcji smartwatcha. Na VivoWatch 5 Aero dostaniemy powiadomienia o połączeniach i wiadomościach tekstowych. Będziemy mogli również użyć urządzenia jako zdalnego wyzwalacza migawki podczas robienia zdjęć.

Niestety, inne informacje dotyczące specyfikacji produktu nie zostały na razie przedstawione przez firmę. Nie wiadomo również, ile może kosztować nowa opaska sportowa ASUSA. Oficjalna data premiery też nie została potwierdzona. Doniesienia mówią, że VivoWatch 5 Aero może zadebiutować już w grudniu 2022 roku, jednak nie jest pewne, na jakich rynkach będzie dostępny.