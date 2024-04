Taka sytuacja: kupujesz smartfon lub tablet Samsunga, dostajesz słuchawki za friko

Nie dalej jak wczoraj sprawdzałem na stronie Samsunga, czy jest jakaś nowa promocja na flagowce z serii Galaxy S24 – nie było żadnej. Chyba jednak wywołałem wilka z lasu, gdyż dzisiaj producent z Korei Południowej ogłosił nową promocję, w ramach której można dostać jego słuchawki w prezencie po zakupie wybranych urządzeń z oferty marki Galaxy.

Słuchawki bezprzewodowe w prezencie po zakupie smartfonu lub tabletu Samsunga

To już kolejna tego typu promocja – w jej ramach osoby, które kupią wybrany smartfon lub tablet firmy z Korei Południowej, będą mogły otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe (TWS) Galaxy Buds 2 Pro. Aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują one 899 złotych. Dla przypomnienia, w momencie premiery w sierpniu 2022 roku trzeba było za nie zapłacić 999 złotych.

źródło: Samsung

Słuchawki Galaxy Buds 2 Pro będą mogły odebrać osoby, które w okresie od 10 do 21 kwietnia 2024 roku kupią smartfon lub tablet:

Trzeba jednak pamiętać, że tylko urządzenia kupione u partnerów handlowych biorą udział w promocji. Ich pełną listę znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie. Są na niej między innymi operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, Max Elektro i x-kom, a także sklepy liberty.eu, vitay.pl i Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.). Oczywiście możecie też kupić sprzęt w sklepie Samsunga.

Jak otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie?

Po zakupie urządzenia do 21 kwietnia 2024 roku (do godziny 23:59) należy je aktywować do 28 kwietnia 2024 roku poprzez uruchomienie go z włożoną do niego kartą SIM na co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). W przypadku tabletów bez modemu komórkowego wymagane jest połączenie z Wi-Fi.

Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy do 5 maja 2024 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym – w ciągu 30 dni. Warto wiedzieć, że pula dostępnych słuchawek jest ograniczona do 16500 sztuk.

Regulamin promocji „Promocja ECOSYSTEM: Samsung Galaxy Z Flip5/Z Fold5/Rodzina S24/Rodzina S23/S23FE/Rodzina TabS9 w zestawie z Galaxy Buds2 Pro z limitowaną liczbą 16 500 nagród” (PDF)

