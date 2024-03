Smartfony z Androidem dostaną nową funkcję tłumacza. Wygląda to świetnie

Mam dla Was dwie informacje – oczywiście jedna jest dobra, druga niestety mniej przyjemna. Otóż na smartfonach z Androidem pojawi się nowa funkcja tłumacza, ale niestety nie wszyscy użytkownicy będą mogli z niej skorzystać.

Circle to Search zapewni nowy sposób tłumaczenia tekstu

Na temat funkcji Circle to Search mogliśmy usłyszeć już wcześniej, ale warto przypomnieć z czym mamy do czynienia. Otóż jej działanie sprowadzania się do możliwości zaznaczenie interesującego nas obiektu bądź rzeczy bez konieczności robienia zrzutu ekranu. Wystarczy przez chwilę przytrzymać przycisk „home”, a zostanie uruchomiona funkcja, dzięki której możemy zaznaczyć to, co chcemy wyszukać, rysując kształt koła na wyświetlaczu. Warto dodać, że działa to nie tylko w przypadku obrazów, ale również tekstu.

Google postanowiło rozszerzyć możliwości oferowane przez tę funkcję. Otóż pojawiła się możliwość tłumaczenia tekstu. Dzięki czemu nie musimy kopiować interesującego nas fragmentu do Tłumacza Google, bowiem wszystko odbywa się bezpośrednio na ekranie, na którym znajduje się tekst do przetłumaczenia.

Co więcej, nie musimy zaznaczać fragmentu, który chcemy przetłumaczyć. Wystarczy, że przytrzymamy przycisk „home” lub pasek nawigacyjny, a następnie wybierzemy ikonę tłumacza. To wystarczy, aby tekst na ekranie został przetłumaczony na wskazany przez użytkownika język. Wykorzystywana jest tutaj sztuczna inteligencja i dobrze znany Tłumacz Google.

Niestety, funkcja dostępna jest tylko dla wybranych smartfonów z Androidem

Trzeba przyznać, że omawiana funkcja prezentuje się nie tylko efektownie, ale również powinna sprawdzić się w wielu sytuacjach. Dobrym przykładem może być konieczność przetłumaczenia menu z jedzeniem podczas wakacyjnego wyjazdu. Skoro już wspomnieliśmy o wakacyjnych wyjazdach, to wypada dodać, że interesujące nowości zmierzają też do Google Maps.

Nowa funkcja tłumacza, podobnie jak pozostałe możliwości dostępne w ramach Circle to Search, zadziała tylko na wybranych smartfonach z Androidem. Otóż z nowości skorzystają właściciele urządzeń z linii Pixel 7 i nowszych, a także osoby mające Samsungi Galaxy S24.

Google obiecuje, że od tego tygodnia rozwiązanie Circle to Search będzie wprowadzane w kolejnych smartfonach z Androidem – Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7a oraz Samsungi z linii Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 i tablety z linii Galaxy Tab S9. Następnie trafi na pokład modelu Pixel Fold i tabletu Pixel Tablet.