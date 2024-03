Wielka aktualizacja ze sztuczną inteligencją wreszcie na kolejnych urządzeniach Samsunga!

Jak zapowiedział, tak zrobił. Samsung udostępnił aktualizację One UI 6.1 dla topowych smartfonów poprzedniej generacji, składaków i tabletów. Dzięki temu ich użytkownicy mogą już cieszyć się funkcjonalnością bazującą na sztucznej inteligencji.

Aktualizacja One UI 6.1 trafia na kolejne Samsungi

Interfejs One UI 6.1 z pakietem Galaxy AI zadebiutował wraz z topową serią smartfonów Samsung Galaxy S24 i aż do wczoraj dostępny był tylko na nich. Posiadacze innych urządzeń byli jednak zapewniani, że także im będzie dane skorzystać z funkcji, które przynosi ze sobą ta aktualizacja. A chodzi o nie byle co, bo o zestaw rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a koncentrujących się wokół produktywności i kreatywności.

Zanim przejdę do tego, na co pozwala Galaxy AI w One UI 6.1, najważniejsze informacja na początek jest taka, że konkretnie 28 marca 2024 roku aktualizacja trafiła na najlepsze tablety Samsunga, aktualne składaki oraz flagowe smartfony poprzedniej generacji. Lista przedstawia się następująco:

Galaxy AI na starszym sprzęcie

Dzięki aktualizacji użytkownicy zyskują dostęp do wielu praktycznych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. To między innymi tłumaczenie mowy na tekst (w trybie offline) i dwukierunkowe tłumaczenie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. To też edytor zdjęć ułatwiający i przyspieszający retusz (proponując optymalne opcje) oraz funkcja Instant Slow-mo generująca dodatkowe klatki w wideo, pozwalając tym samym na tworzenie filmów w zwolnionym tempie.

źródło: Samsung

To nie wszystko. Asystent Pisania podpowie, jak możemy poprawić styl wypowiedzi (dostosowując go też do określonej sytuacji), Asystent Notatek wygeneruje dla nas podsumowania i sformatuje zapiski, a Asystent Przeglądania stworzy streszczenia artykułów i witryn.

Jedną z najważniejszych nowinek jest zaś Circle to Search – funkcja, która przyspiesza wyszukiwanie informacji w sieci. „Po zaznaczeniu lub dotknięciu zdjęcia bądź grafiki na ekranie urządzenia otrzymujemy wygenerowane jakościowe rezultaty wyszukiwania w Google” – wyjaśnia producent.

8 Ocena

Być może warto się wstrzymać…

Czytelnicy informują nas już o tym, że dostają powiadomienia o możliwości dokonania aktualizacji do One UI 6.1 na swoich smartfonach z serii Galaxy S23 (Cezary, dzięki za screen!).

screen od Czytelnika Tabletowo.pl

Jeden z Czytelników przekazał nam, że po aktualizacji Galaxy S23 Ultra wystąpiły u niego niemałe problemy. Inni użytkownicy aktualizujący ten sam model urządzenia nie zgłaszają takich awarii, więc liczymy na to, że mamy do czynienia z odosobnionym przypadkiem.