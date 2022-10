SWEET.TV – telewizja na żywo i filmy na życzenie w bardzo niskiej cenie

SWEET.TV to nowa platforma w Polsce z telewizją na żywo w modelu OTT oraz biblioteką filmów (w tym animowanych) na życzenie, która kusi niską ceną oraz powszechną dostępnością na przeróżnych platformach.

SWEET.TV – telewizja na żywo i filmy na życzenie

Mieszkańcy Polski mają do wyboru mnóstwo różnych platform, na których mogą oglądać filmy, seriale i dokumenty, a także telewizję na żywo. W kraju nad Wisłą nieustannie debiutują kolejne – tylko w tym roku były to chociażby HBO Max, Disney+, FlixClassic, rlaxx TV i Netia GO. Ponadto w niedalekiej przyszłości w Polsce pojawi się SkyShowtime.

Telewizję na żywo można oglądać m.in. na platformach WP Pilot, Player, TVP GO, cda.pl oraz wspomnianych wyżej rlaxx TV i Netia GO. Teraz do tej listy trzeba dopisać nowy serwis SWEET.TV, który daje dostęp do 20 kanałów telewizyjnych, m.in. Disney Channel HD, Disney Junior, Disney XD, Nat Geo People HD, Fox Comedy HD i Euronews. Ponadto umożliwia on wypożyczenie filmów, w tym animowanych – w bibliotece są filmy m.in. ze stajni Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures, Universal Studios, Walt Disney Studio i Marvel Studios.

Ile kosztuje dostęp do SWEET.TV – cena

Aktualnie dostępny jest tylko jeden plan subskrypcji – Large za 4,99 złotych miesięcznie (aczkolwiek to cena promocyjna na start), który zapewnia dostęp do 10 kanałów telewizyjnych na żywo w rozdzielczości nawet 4K oraz możliwość oglądania audycji, wyemitowanych w ciągu poprzednich 7 dni, a także możliwość oglądania filmów na żądanie w jakości Full HD na maksymalnie 5 urządzeniach. Wypożyczenie filmu jest dodatkowo płatne – od 0,99 euro, czyli ~4,80 złotych.

Rejestracja jest banalnie prosta, ponieważ na SWEET.TV można zalogować się klasycznie – adresem e-mail, ale też numerem telefonu, kontem Google lub Facebook oraz Apple ID. Użytkownicy mają również do wyboru różne metody płatności – karta Visa albo Mastercard, przelew bankowy lub bankowość telefoniczna. Nowi subskrybenci mogą korzystać z oferty serwisu przez 7 dni za darmo bez konieczności podpinania karty płatniczej.

Nowa platforma SWEET.TV jest dostępna na wielu różnych platformach, w tym smartfonach i tabletach z systemem Android i iOS, laptopach z Windowsem i MacOS, konsolach Xbox, przystawkach Apple TV oraz na telewizorach Smart TV.