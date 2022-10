Aplikacja HBO Max przestaje być wspierana na urządzeniach Huawei

Urządzenia Huawei tracą wsparcie dla aplikacji HBO Max. Program jeszcze na nich działa, ale już niedługo.

Urządzenia Huawei nieobsługiwane przez HBO Max

Jeśli używamy któregoś ze smartfonów Huawei, możemy być zdziwieni tymi informacjami. Otóż urządzenia tego producenta straciły obietnicę aktualizacji aplikacji HBO Max. Oznacza to mniej więcej tyle, że do oglądania filmów i seriali będziemy musieli użyć aplikacji na innym sprzęcie lub przerzucić się do pochłaniania treści za pomocą przeglądarki internetowej.

Zmiana wynika ze zaktualizowania listy urządzeń obsługiwanych przez HBO Max. Smartfony i tablety Huawei zostały z niej skreślone. Dopóki program jest zainstalowany na naszych sprzętach, będzie działał. Nie będzie on jednak aktualizowany. Ponadto, jeśli odinstalujemy go z urządzenia, nie będziemy w stanie zainstalować go ponownie. Otwierając sklep Google Play z poziomu telefonu lub tabletu Huawei, nie znajdziemy w nim aplikacji tego serwisu VOD. Informacje te potwierdziła Agnieszka Niburska, przedstawicielka HBO Max w regionie EMEA.

To już się dzieje

Odpowiedni komunikat dotyczący wstrzymania wsparcia HBO Max może pojawić się w aplikacji, jeśli korzystamy z urządzenia Huawei. Apki nie znajdziemy w sklepie Google Play, nawet jeśli korzystamy z nieco starszego smartfona, z pełnym wsparciem Google Mobile Services.

Wpisujemy „HBO max” w wyszukiwarkę sklepu Google Play na smartfonie Huawei P30 Pro (fot. Tabletowo)

W tym momencie rzecz dotyczy wyłącznie aplikacji HBO Max. Nie ma żadnych sygnałów, by do aplikacji serwisu VOD miały dołączyć inne apki wiodących platform streamingowych. Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video wciąż są swobodnie dostępne w sklepie Google Play dla urządzeń Huawei.