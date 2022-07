W Polsce wystartował nowy serwis streamingowy z Niemiec

Gdyby komuś było mało platform streamingowych, to do Polski i RPA właśnie wchodzi nowy serwis VoD niemieckiej spółki. Nie obawiajcie się jednak dodatkowych kosztów, bowiem działa on w modelu AVoD. Co to oznacza?

Nowy serwis VoD wchodzi do Polski. Ile kosztuje dostęp? (cena)

Jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu na Twitterze, rlaxx TV właśnie rozszerza swoją działalność. Nowy serwis z treściami wideo na życzenie (VoD) zawitał tym razem do Polski i RPA, gdzie jest już dostępny.

Witaj Polsko! 🇵🇱 We are happy to announce that rlaxx TV is now available in Poland! 🎉 #streaming #countrylaunch #watchmoresearchless pic.twitter.com/Lvzqlhig4f — rlaxx TV Global (@rlaxxtv_global) June 28, 2022

rlaxx TV nie obciąży użytkowników kosztami za subskrypcję, ponieważ dostęp do treści jest darmowy. Platforma działa bowiem w modelu AVoD, co w praktyce oznacza, że dostęp do materiałów jest udostępniany w zamian za oglądanie reklam nadawanych podczas emisji programów. Z podobnego schematu zamierza skorzystać w niedalekiej przyszłości także Netflix.

Serwis oferuje zarówno treści linearne, nadawane na żywo zgodnie z ramówką, jak i materiały VoD dostępne na życzenie. Istnieje również możliwość zatrzymywania i cofnięcia oglądanych właśnie programów.

rlaxx TV ma zamiar powalczyć o widza dostarczaniem zróżnicowanych treści od wielu dostawców. Ciężko skategoryzować to, co platforma ma do zaoferowania – znajdziemy tu drugorzędne i niszowe kanały sportowe, ale nie brakuje również bardziej międzynarodowego kina i filmów fabularnych.

W ofercie rlaxx TV wciąż jest jednak wiele braków

Warto zaznaczyć, że w rlaxx TV nie znajdziemy dedykowanych dla Polski kanałów. Jest to bowiem platforma międzynarodowa i takie kanały tutaj dominują. Owszem, serwis oferuje kilka kanałów specyficznych dla niektórych regionów, ale niestety nic dedykowanego dla mieszkańców kraju nad Wisłą.

Niewykluczone, że z czasem się to zmieni, ale na chwilę obecną nie ma takich informacji. Serwis już działa w Polsce, a co więcej, do skorzystania z niego nie jest wymagane założenie konta. Z rlaxx TV można skorzystać niemal na każdym sprzęcie – prosto z przeglądarki, ale również na większości Smart TV, Fire TV, Android TV i Apple TV, konsolach Xbox oraz urządzeniach z systemami Android, iOS i iPadOS.

Będziecie korzystać z nowego serwisu streamingowego rlaxx TV? Znaleźliście coś ciekawego dla siebie w jego ofercie?