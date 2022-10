Netia GO – wystartował nowy serwis VOD. Co oferuje?

W dobie dostępu do szybkiego internetu, a także dużych ekranów w smartfonach czy tabletach, zdecydowanie zmienił się nasz sposób oglądania filmów i seriali. Odpowiedzią na nowe wymagania klientów ma być serwis Netia GO.

Nowy serwis Netia GO dostępny jest na wielu platformach

Jak przed chwilą wspomniałem, seriale, filmy czy telewizję oglądamy inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Owszem, wciąż najlepszą opcją, jeśli jesteśmy w domu, jest duży telewizor, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym celu wykorzystać laptop, tablet czy smartfon. Najwidoczniej Netia świetnie zdaje sobie z tego sprawę.

Netia GO, czyli nowy serwis VOD, zapewniający dostęp do biblioteki seriali i filmów oraz kanałów telewizyjnych online, dostępny jest na wielu różnych platformach. Z usługi można korzystać na komputerach poprzez stronę internetową go.netia.pl. Do tego mają dojść dedykowane aplikacje na urządzenia z Androidem i iOS (w momencie publikacji artykułu nie są jeszcze dostępne), a także na sprzęt z Android TV i przystawki Apple TV. Z usługi można również korzystać za pomocą funkcji Chromecast i Airplay oraz na dekoderach z serii Netia EvoBox.

Skoro już poruszyliśmy temat dekoderów Netia EvoBox, to należy dodać, że właśnie jest wdrażana aktualizacja oprogramowania, która przynosi odświeżony wygląd interfejsu, spójny z aplikacją Netia GO. Aktualizacja przeprowadzana jest automatycznie i stopniowo – niektórzy muszą poczekać kilka dni na wprowadzenie odświeżonego oprogramowania.

Netia GO w przeglądarce internetowej (fot. Netia)

Co znajduje się w ofercie Netia GO?

W marketingowych przekazach możemy przeczytać, że Netia GO to zupełnie nowy wymiar rozrywki. Myślę jednak, że takim hasłem mógłby reklamować się prawie każdy serwis VOD. W związku z tym, lepiej od razu przejść do tego, co faktycznie oferuje nowa usługa.

Biblioteka treści VOD została podzielona na trzy kategorie, które przedstawiają się następująco:

Katalogi – abonenci otrzymują bezpłatnie (w ramach abonowanej oferty) dostęp do wybranych treści emitowanych na linearnych kanałach TV, posiadanych przez danego abonenta (np. Ród smoka, Opowieść podręcznej, inne treści z takich kanałów, jak HBO, Cinemax, Polsat i wiele innych),

Wypożyczalnia filmów (TVOD – transakcyjny serwis VOD) – udostępnianie na 48 godzin pojedynczych filmów, od filmowych nowości prosto z kina po klasykę filmową, w cenach od 5 do 20 złotych (kwota doliczana do rachunku),

Netia Premium (SVOD – pakiet wideo na żądanie w cenie 20 złotych na 30 dni, doliczane do rachunku) – setki polskich i zagranicznych filmów, produkcji dla dzieci, programy rozrywkowe i seriale dla całej rodziny oraz przedpremierowe odcinki wybranych seriali i seriale premium Telewizji Polsat.

Ponadto w ramach Netia GO klienci otrzymują dostęp do nawet 130 kanałów telewizyjnych online. Jak podaje Netia, dotyczy to kanałów posiadanych przez danego abonenta w ramach usługi IPTV, do których emisji w serwisie zgodę wyrazili nadawcy.

Wypada jeszcze wspomnieć, że serwis umożliwia przypisane do każdego konta abonenckiego do 5 profili. Dodatkowo można korzystać z usługi maksymalnie na 3 urządzeniach jednocześnie.

Serwis Netia GO dostępny jest od dziś (5 października) dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Jeśli chodzi o dane logowania, to należy korzystać z tego samego loginu i hasła, którymi logujecie się w serwisie samoobsługowym netiaonline.pl.