Masz konto w ING? Lepiej wypłać gotówkę, bo będziesz mieć problem

Banki regularne przeprowadzają prace serwisowe, jednak ING Bank Śląski z jakiegoś, sobie tylko znanego powodu zdecydował się je zaplanować na bardzo niedogodny dla klientów termin. Jeśli jesteście klientami banku ING, lepiej wypłaćcie zawczasu gotówkę, żebyście nie byli potem zaskoczeni, że nie możecie zapłacić za zakupy.

ING Bank Śląski zapowiada prace serwisowe. Lepiej się przygotuj

Banki regularnie informują swoich klientów o tym, że zamierzają przeprowadzić prace serwisowe. Większość z nich całkowicie jednak to ignoruje, ponieważ są one realizowane w środku nocy, gdy większość osób smacznie śpi. ING Bank Śląski zdecydował się jednak przeprowadzić (zapewne niezbędne) operacje w zdecydowanie mniej dogodnym dla klientów terminie.

W oficjalnym komunikacie dla klientów bank informuje, że zaplanował prace serwisowe na 24 października 2022 roku, czyli najbliższy poniedziałek. Co więcej, mają być one realizowane od 13:20 do 17:20, czyli w środku dnia, gdy wiele osób może chcieć skorzystać z usług banku i kart płatniczych. Niestety, w dużej części będzie to albo „tylko” utrudnione, albo nawet całkowicie niemożliwe.

Prace serwisowe ING Banku Śląskiego 24 października 2022 roku – które usługi będą niedostępne?

Bank informuje, że w czasie prac klienci mogą mieć problem ze składaniem wniosków w Moim ING i przez stronę internetową (na przykład o konto czy kartę), obsługą kart w ING Business, realizacją transakcji kartami (płatnościami w terminalach, korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów) oraz realizacją płatności kartą w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3D Secure.

Możliwe utrudnienia w płaceniu kartą, czy to w sklepach stacjonarnych bądź restauracjach albo jeszcze innych miejscach, czy w sklepach internetowych z pewnością będą ogromną niedogodnością dla klientów, dlatego – jeśli ktoś planuje zakupy – powinien zawczasu wypłacić pieniądze z konta. Ewentualnie może płacić BLIKIEM, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie wszystkich miejscach można to zrobić.

Co ważne, nawet w trakcie prac serwisowych klienci będą mogli zastrzec kartę na infolinii pod numerem +48323570012.

źródło: ING Bank Śląski

Całkowicie niedostępne podczas zaplanowanych na najbliższy poniedziałek prac serwisowych będzie natomiast:

nadawanie numerów PIN do kart płatniczych i kredytowych,

zamawianie kart płatniczych,

przypisanie do telefonu kart w aplikacji Moje ING,

dodanie kart Mastercard w portfelach mobilnych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej,

wykonywanie transakcji SWE (System Wypłat Elektronicznych dla klientów ING Business Online).

Zaplanowanie prac serwisowych na dzień roboczy, w dodatku na sam jego środek, jest zaskakującą decyzją – szczególnie problemy z płaceniem kartą mogą sfrustrować klientów, dlatego poprosiliśmy biuro prasowe banku o komentarz z wyjaśnieniem, dlaczego nie wybrano bardziej dogodnego dla klientów terminu. Do momentu publikacji niniejszego artykułu jednak go nie otrzymaliśmy – jeśli w końcu go dostaniemy, zaktualizujemy artykuł.