Wyszukiwarka Google ułatwi identyfikację źródła

Nie powiem nic odkrywczego, stwierdzając, że Google towarzyszy nam na niemal każdym kroku. Podstawową rzeczą, do którego jest wykorzystywane, to wyszukiwanie informacji, których w sieci nie brakuje. Okazuje się, że dostępność informacji stała się jednak dość sporym zagrożeniem – łatwo można wpaść w sidła fake newsów. Dlatego istotne jest, aby być świadomym źródła, a Google chce nam to wszystkim ułatwić.

Google zmienia układ wyników wyszukiwania

Jeśli w ostatnich tygodniach uświadczyliście nieco odmienionej prezentacji wyników wyszukiwania Google na swoich smartfonach, to nie powinniście się tym przejmować. Okazuje się, że Google od jakiegoś czasu eksperymentowało z nowym wyglądem w swojej wyszukiwarce. Zresztą, pisaliśmy nie raz o tym, że Amerykanie ciągle pracują nad ulepszeniami wyszukiwarki.

Gigant z Mountain View poinformował na swoim blogu, że skończył prace nad ułatwieniem identyfikacji źródeł informacji w wyszukiwarce. Doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, czego tak naprawdę oczekujemy od Google. Poszukujemy tutaj informacji z różnych źródeł i w różnych formatach, zarówno od wielkich graczy, rozpoznawalnych marek czy dużych wydawców, ale również od indywidualnych, często anonimowych twórców. Oczywiście nie można zapomnieć również o grafice czy wideo – to również istotny element wyszukiwanych informacji.

Problem w tym, że natłok dostępnych informacji nie zawsze pozwala nam łatwo wychwycić te bardziej wiarygodne źródła, które z założenia powinny prezentować nam treści o wyższej jakości i przydatności. W związku z tym, Google wprowadza aktualizację strony wyszukiwania, która przede wszystkim ma zapewnić jeszcze więcej informacji o witrynach, dzięki czemu można zyskać dodatkowej pewności co do odwiedzanej strony.

Nowe wizualne zmiany obejmują uwydatnienie nazwy witryny w wynikach wyszukiwania na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu można szybko zidentyfikować dostępne wyniki. Oprócz tego, aktualizacji doczekał się również rozmiar i kształt favikony, która teraz pojawia się obok nazwy strony, dopełniając tym samym identyfikacji.

Oczywiście, Google nie byłoby sobą, gdyby zmiany te nie objęły również sekcji sponsorowanej – tutaj zmiany są identyczne, więc zapomnijmy o lepszym odseparowaniu reklam, od konkretnych wyników wyszukiwania. Amerykanie tłumaczą się tym, że jest to ukłon w stronę reklamowców, aby również oni mogli skorzystać z większej przejrzystości.

Na szczęście Google postanowiło zrobić mały ukłon w stronę użytkowników. Od teraz treści sponsorowane mają być nieco wyraźniej oznaczone. W lepszym zrozumieniu wyświetlanych wyników ma pomóc widoczniejsze oznaczenie reklamy. W związku z tym, w lewym górnym rogu będzie pojawiała się pogrubiona, czarna etykieta Sponsorowane – wygląda to lepiej i przejrzyściej niż dotychczas.

Wdrożenie już się rozpoczęło

Google poinformowało, że wdrażanie zaktualizowanego projektu strony wyszukiwania zostało już rozpoczęte. W tej chwili aktualizacja ma dotyczyć wyłącznie urządzeń mobilnych, ale w niedługim czasie nowość trafi również na desktopy.

Trudno jednak stwierdzić, kiedy wszyscy zobaczą zmiany u siebie. Ja mogę dodać, że nowy interfejs miałem dostępny już około miesiąc temu, ale przed tygodniem wszystko powróciło do poprzedniej wersji. Ewidentnie mamy więc do czynienia ze zmianą wprowadzaną po stronie serwera, a to oznacza, że będzie ona stopniowo wdrażana.

Wygląda jednak na to, że użytkownicy będą mogli się cieszyć nowym wyglądem już w ciągu najbliższych kilkunastu dni.