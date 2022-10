Aktualizacja Windows 10 2022 dostępna. Microsoft chyba się jej wstydzi

We wrześniu Microsoft z dumą ogłosił dostępność pierwszej, dużej aktualizacji dla systemu Windows 11. Dziś gigant z Redmond poinformował, że aktualizacja Windows 10 2022 też jest już dostępna, ale zrobił to w taki sposób, jakby się jej wstydził.

Windows 10 zszedł na drugi plan. Teraz oczkiem w głowie Microsoftu jest Windows 11

Informacja o udostępnieniu aktualizacji Windows 11 2022 była bardzo obszerna – Microsoft szczegółowo omówił każdą nowość w swoim najnowszym systemie operacyjnym. Nawet więcej – wykorzystując okazję poinformował, że Windows 11 jest najczęściej używaną i najbardziej lubianą wersją Windowsa w historii. Czy właśnie dlatego Windows 10 jest już traktowany po macoszemu?

Trudno tak na to patrzeć, ponieważ wsparcie dla systemu Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku, czyli dopiero za trzy lata (choć Microsoft nie wyklucza, że będzie dłuższe). Producent oficjalnie zapowiedział jednak, że począwszy od wersji 21H2 systemu Windows 10 (aktualizacja systemu Windows 10 z listopada 2021 r.), aktualizacje funkcji będą wydawane corocznie w drugiej połowie roku. Podobną strategię obrano również w przypadku systemu Windows 11. Dziś oficjalnie została udostępniona tegoroczna aktualizacja, ale Microsoft nawet nie pokusił się o podanie listy nowych funkcji.

Aktualizacja Windows 10 2022 już dostępna. Jak ją pobrać?

Na Windows Experience Blog pojawił się dziś wpis zatytułowany Jak uzyskać aktualizację systemu Windows 10 2022? Jego autor, John Cable (Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery), nie wymienił ani jednej nowej funkcji, którą przynosi najnowsza, największa w 2022 roku aktualizacja Windows 10. Poinformował, że Microsoft zapewnia ograniczony zakres nowych funkcji i funkcjonalności, a wersja 22H2 ma ograniczony zestaw funkcji skoncentrowanych na produktywności i zarządzaniu.

Jak pobrać najnowszą aktualizację Windowsa 10? W tym celu należy kliknąć Start, a następnie wejść w Ustawienia i później sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a na końcu Windows Update. Ostatnim, co trzeba zrobić, jest kliknięcie opcji wyszukiwania aktualizacji. Po tym powinna się pojawić informacja, że Aktualizacja funkcji dla systemu Windows 10, wersja 22H2 jest dostępna do pobrania i zainstalowania.

Obok opcji Pobierz i zainstaluj dostępna jest opcja Zobacz, co znajduje się w tej aktualizacji. Po jej kliknięciu trafiamy na stronę o nazwie Co zawiera ta aktualizacja, na której jednak nie ma żadnej informacji, co faktycznie zawiera aktualizacja 22H2.

Czy warto instalować tę aktualizację? Trudno powiedzieć, skoro nie przynosi ona widocznych gołych okiem nowości (inaczej Microsoft by je wymienił). Warto jednak pamiętać, że wersja 21H1 przestanie być wspierana już 13 grudnia 2022 roku, a 21H2 – 13 czerwca 2023 roku. Jeśli nadal chcecie otrzymywać regularne aktualizacje, nie pozostaje Wam nic, jak zaktualizować swoje komputery.