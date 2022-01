Telewizja Polska z nowym serwisem streamingowym. Trwają prace nad TVP GO

Telewizja Polska chce uruchomić kolejny serwis VoD. Nowe TVP GO powinno ruszyć do końca tego kwartału. Niewykluczone, że dzięki niemu wszystkie dotychczasowe platformy TVP pozostaną połączone w jedną.

Reklama

TVP GO już za kilka miesięcy

Jak donoszą portale wirtualnemedia.pl oraz press.pl, już wkrótce powinniśmy spodziewać się premiery nowego serwisu streamingowego Telewizji Polskiej. TVP GO, bo tak się będzie nazywać, najpewniej zintegruje wszystkie dotychczasowe platfromy VoD, którymi dysponuje TVP.

TVP VOD

Przypomnijmy, że pod szyldem Telewizji Polskiej mamy już dwa serwisy z treściami wideo na żądanie. Są to TVP VOD i TVP Stream. Znajdują się w nich filmy, seriale, programy rozrywkowe, dokumentalne i informacyjne oraz wybrane kanały telewizyjne. Dostęp do nich umożliwiony jest za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji na Android TV, apki na urządzeniach mobilnych. TVP GO zapewne wprowadzi tutaj większy porządek, ujednolicając nazewnictwo i zwiększając świadomość marki u potencjalnych klientów.

Reklama

Do rejestracji logo TVP GO doszło w połowie stycznia 2022 roku, a domena tvpgo.pl została przejęta jeszcze wcześniej – w grudniu 2021 roku. Centrum informacji TVP nie zdradza absolutnie żadnych szczegółów na temat podjętych działań. Komentarz do sprawy jest bardzo lakoniczny:

Telewizja Polska w ramach przyjętej strategii będzie wprowadzała kolejne usługi, o czym będzie informowała rynek w odpowiednim czasie.

Telewizja za darmo, ale po zalogowaniu

Najważniejszą sprawą wydaje się być to, czy za TVP GO trzeba będzie płacić. Źródła wskazują, że dostęp do platformy będzie bezpłatny, ale użytkownicy będą musieli się zalogować, by korzystać z zamieszczonych w serwisie treści.

TVP GO mają pojawić się produkcje do odtworzenia na żądanie, ale także pojawi się możliwość bezpośredniego streamingu kanałów Telewizji Polskiej. Oprócz tego, będzie można oglądać w nim kanały TVN, Polsat, TV Puls czy TV 4.

Ciekawe, jak TVP GO będzie radzić sobie z konkurencją w postaci Playera czy Polsat Box. To najbliżsi rywale nowego serwisu Telewizji Polskiej.