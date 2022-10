OPPO niespodziewanie wprowadza na rynek nowy smartwatch – OPPO Watch SE z eSIM i NFC

W sierpniu 2022 roku oficjalnie zadebiutowały najnowsze smartwatche OPPO Watch 3 i Watch 3 Pro. Dwa miesiące później do oferty producenta dołącza kolejny zegarek – Watch SE. I chociaż ma on w nazwie dopisek „SE”, który zarezerwowany jest dla przystępniejszych cenowo urządzeń, oferuje idealną dla wielu klientów specyfikację techniczną.

Specyfikacja OPPO Watch SE

Producent nie ujawnił jeszcze szczegółowej specyfikacji technicznej swojego najnowszego zegarka, ale informuje, że został on wyposażony w ekran AMOLED o rozdzielczości HD z funkcją Always On Display. Podobnie jak w poprzednich smartwatchach marki, obudowa nie jest okrągła, a szkło na jej górnej części jest (lekko) zakrzywione.

Magnesem na klientów ma być również obsługa eSIM, dzięki czemu nowy smartwatch OPPO będzie mógł działać całkowicie niezależnie od smartfona, umożliwiając m.in. wykonywanie i odbieranie rozmów głosowych oraz wiadomości tekstowych. Co więcej, Watch SE pozwoli zostawić w domu nie tylko telefon, ale też kluczyki do samochodu, bowiem może pełnić rolę cyfrowego kluczyka do samochodu.

Smartwatch ma na pokładzie również wielofunkcyjne NFC, aczkolwiek producent nie wspomina nic o płatnościach z prostego powodu – OPPO Watch SE zadebiutował w Chinach, gdzie płatności NFC nie są zbyt popularne, gdyż Chińczycy najczęściej płacą z wykorzystaniem kodów QR. Moduł NFC pozwala w Państwie Środka korzystać przede wszystkim z biletów na transport publiczny.

Jak przystało na smartwatch, OPPO Watch SE zaoferuje też ponad 100 trybów sportowych, pulsometr i funkcję monitorowania snu oraz obsługę WiFi. Według deklaracji producenta, zegarek ma działać do 3 dni, gdy użytkownik będzie korzystać z wszystkich funkcji smart, ale czas pracy może być dłuższy i wynosić nawet 10 dni w przypadku nieco mniej intensywnego użytkowania.

OPPO nie podaje, jaki system operacyjny wgrano do nowego OPPO Watch SE, ale informuje, że można instalować na nim samodzielne aplikacje. Nie wiadomo też, czy smartwatch obsługuje GNSS, ale prawdopodobnie nie, bo gdyby tak było, to producent na pewno by się tym pochwalił.

Cena OPPO Watch SE

Co prawda smartwatch został już umieszczony w sklepie producenta, ale jeszcze nie można go zamówić – jego sprzedaż w Chinach ruszy dopiero jutro, tj. 20 października 2022 roku. Dziś nie wiemy, ile będzie kosztował i czy w przyszłości trafi do sprzedaży również w innych krajach. Prywatnie, jako użytkownik Reno 6 Pro 5G, trzymam za to kciuki.