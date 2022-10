Google Chrome wkrótce będzie odczuwalnie lepszy na tabletach z Androidem

Firma z Mountain View zapowiedziała szereg nowości, które pojawią się w Google Chrome na tabletach z Androidem. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia ze zmianami, które jak najbardziej powinny zostać dobrze odebrane przez użytkowników.

Wygodniejsze przełączanie się między otwartymi kartami w Google Chrome

Jeszcze nie tak dawno, gdy wiele osób przeszło na pracę i naukę zdalną, tablety ponownie wzbudziły większe zainteresowanie. Dotyczy to zarówno iPadów, jak i urządzeń działających pod kontrolą Androida. Niewykluczone, że właśnie to sprawiło, że deweloperzy przypomnieli sobie, iż rynek to nie tylko smartfony i komputery.

Owszem, w przypadku iPadów raczej nie mamy naprawdę sporych powodów do narzekania w kwestii dostępności i jakości oprogramowania. Mniej przyjemnie robi się, gdy spojrzymy na tablety z Androidem. Nie ma tragedii, ale mogłoby być lepiej. Możliwe jednak, że niebawem doświadczymy wyczekiwanych zmian. Przykładowo Google właśnie zdecydowało się odczuwalnie usprawnić przeglądarkę Google Chrome w wersji na tablety z Androidem.

Pierwszą nowością, ogłoszoną przez Google, jest wygodniejsze przełączanie się pomiędzy otwartymi kartami. Wystarczy wykonać gest przesunięcia palcem w lewo lub prawo, aby przechodzić pomiędzy kartami. Ponadto ukryty zostanie przycisk zamykania, jeśli karty staną się odpowiednio małe, aby zapobiec przypadkowemu zamykaniu kart.

Dodatkowo, gdy mamy otwartych sporo stron w Google Chrome, znalezienie konkretnej karty ma ułatwić specjalny ekran, w którym karty przedstawiane będą w formie siatki z podglądem stron internetowych. W tym trybie wybór odpowiedniej karty powinien również być zauważalnie szybszy, bowiem nie będziemy już marnować czasu na poszukiwanie konkretnej karty.

Ponadto karty w Google Chrome na tabletach z Androidem będzie można grupować. Dzięki temu utrzymanie porządku, a także praca z wieloma stronami, będą wygodniejsze.

Łatwiejsze kopiowanie i wklejanie treści z Google Chrome

Funkcja przeciągnij i upuść pozwoli na szybsze i wygodniejsze zapisywanie treści z Google Chrome w innych aplikacjach. Przykładowo w ten sposób możemy sprawnie wkleić do notatek grafikę ze strony internetowej. Funkcja będzie działać w przypadku wielu aplikacji – np. Gmail, Google Keep czy Zdjęcia.

Wyraźnie widać, że Google przypomniało sobie o tabletach. Pozytywne zmiany wkrótce zobaczymy w Google Chrome, Android 12L zawiera sporo rozwiązań, mających ułatwić pracę z tabletami, a ponadto firma w przyszłym roku firma wprowadzi własny tablet Google Pixel. To naprawdę dobre informacje, bowiem tablety z Androidem wkrótce mogą stać się prawdziwą konkurencją dla iPadów.