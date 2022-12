Nowy składany smartfon OPPO wygląda obłędnie – ja to kupuję!

Chociaż na co dzień korzystam z OPPO Reno 6 Pro 5G, to nie nazwałbym się fanem tej marki. Owszem, to bardzo dobry smartfon, lecz miałem przyjemność posiadać lepsze. Nowy, składany smartfon tego producenta, którego oficjalna premiera już wkrótce, momentalnie jednak skradł moje serce. Wygląda obłędnie!

Składane smartfony dla większości osób to wciąż ciekawostka, choć kupuje je coraz więcej klientów

Można mieć różne zdanie na temat składanych smartfonów, ale nie można im odmówić innowacyjności i oryginalności oraz tego, że zwyczajnie robią wrażenie, ponieważ przeciętnego smartfona nie można złożyć na pół. A jeśli już można to zrobić nietytanicznym wysiłkiem, to tylko raz.

Składane smartfony (baaardzo) powoli, choć sukcesywnie wchodzą pod strzechy – może w Polsce tego aż tak nie widać, ale na przykład w dalekiej Azji klienci bardzo chętnie je kupują, szczególnie że w Chinach jest największy ich wybór. Chińczycy mają dostęp na wyłączność na przykład do OPPO Find N, z którym mogli się zapoznać również polscy dziennikarze. Mimo to model ten nigdy nie trafił do sprzedaży w Polsce. Wielka szkoda.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Nowy składany smartfon OPPO uwieczniony na filmie

Premiera nowych składaków chińskiego giganta zbliża się nieuchronnie – producent ma je zaprezentować na wydarzeniu INNO DAY 2022. Co prawda jeszcze nie znamy dokładnego terminu tej konferencji, ale odbędzie się ona w tym miesiącu. To właśnie na INNO DAY 2021 Chińczycy pokazali Find N, a w tym roku mają pochwalić się nie tylko jedną, a aż dwiema składanymi konstrukcjami.

Wygląd bezpośredniego następcy Find N, który konstrukcyjnie będzie podobny do Galaxy Z Fold 4, Xiaomi MIX Fold 2 i vivo X Fold+, nie jest jeszcze znany. W sieci pojawił się natomiast film, ujawniający design bezpośredniego konkurenta dla Galaxy Z Flip 4, Motoroli razr 2022 czy Huawei Pocket S. Jako że prywatnie uznaję tego typu konstrukcję za bardzo atrakcyjną, model ten zrobił na mnie ogromne, pozytywne wrażenie. Sami zobaczcie:

Na pierwszy rzut oka, gdy OPPO Find N2 Flip jest rozłożony, wygląda jak każdy inny smartfon, nie tylko składany. Po złożeniu oczom ukazuje się jednak ogromny ekran zewnętrzny, który zajmuje połowę klapki – to wielka różnica względem innych składaków z klapką, nawet Motorola razr 2022 nie ma tak dużego wyświetlacza (choć aktualnie ma największy ze wszystkich). Na mnie zrobiło to mega wrażenie, mimo że całość jest ukryta w specjalnym etui ochronnym.

Co zaoferuje składany smartfon OPPO Find N2 Flip?

Częściowa specyfikacja OPPO Find N2 Flip jest już znana. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że wewnątrz smartfona znajdzie się 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2520×1080 pikseli i 32 Mpix aparat z matrycą Sony IMX709. Na zewnątrz producent umieści zaś 3,26-calowy ekran OLED oraz dwa aparaty: 50 Mpix (Sony IMX766) i 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym. Urządzenie zasilać będzie akumulator o pojemności 4300 mAh (ładowanie przez port USB-C), a czytnik linii papilarnych znajdzie się na bocznej krawędzi.

Pozostała specyfikacja smartfona nie jest jeszcze znana, ale mówi się, że producent zastosuje w nim też procesor MediaTek Dimensity 9000, do 12 GB RAM, do 256 GB pamięci flash i zapewni wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 44 W. Całość fabrycznie będzie pracowała na systemie Android 13 z ColorOS 13 (na który wciąż z niecierpliwością czekam wraz ze swoim OPPO Reno 6 Pro 5G… – pozdrawiam właścicieli Samsungów).