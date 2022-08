Nowy Xiaomi MIX Fold 2 jest cienki jak brzytwa, a przy tym ultra mocny. Jego cena zaskakuje!

Producent długo kazał czekać na premierę nowej generacji swojego składanego smartfona, bowiem Xiaomi MIX Fold zadebiutował blisko 1,5 roku temu, 31 marca 2021 roku. Dziś oficjalnie zaprezentowano jego bezpośredniego następcę, który w pełni zasłużył na miano ultra wydajnej brzytwy.

Xiaomi MIX Fold 2 – specyfikacja

Smartfon robi wspaniałe pierwsze wrażenie, ponieważ po rozłożeniu ma grubość zaledwie 5,4 mm, co jest rekordową smukłością w branży. Po złożeniu grubość zwiększa się zaś do 11,2 mm, natomiast po założeniu ochronnego etui do 13,2 mm. Dla porównania producent podaje, że iPhone 13 Pro Max ma grubość 7,65 mm, a z etui 10,83 mm. Waga urządzenia to natomiast 262 gramy.

źródło: Xiaomi

Na zewnątrz Xiaomi MIX Fold 2 znajduje się wyświetlacz E5 AMOLED o przekątnej 6,56 cala i proporcjach 21:9 z technologią Dolby Vision, obsługą HDR10+, funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasnością nawet do 1000 nitów. Wewnętrzny ekran z matrycą LTPO 2.0 ma zaś przekątną 8,02 cala i rozdzielczość 2K+ 2160×1914 pikseli (360 ppi), a także funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto zapewnia pokrycie palety kolorów DCI-P3 i jasność do 1000 nitów (szczytowa nawet do 1300 nitów).

Xiaomi poinformowało również, że wewnętrzny ekran to panel Eco2 OLED POL-LESS, który pobiera o 25% mniej prądu i zapewnia o 33% lepszą przepuszczalność światła. Co ciekawe, jego wykorzystanie pozwoliło wyeliminować konieczność dodawania polaryzatora – nad wyświetlaczem jest już tylko Ultra Thin Glass (UTG; ultra cienkie szkło) o grubości zaledwie 0,03 mm i 2,25x większej wytrzymałości. Smartfon ma też czujnik światła 360° i oferuje aż 16000 poziomów automatycznej regulacji jasności podświetlenia.

źródło: Xiaomi

Xiaomi MIX Fold 2 wyposażony jest również w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Dzięki temu wydajność CPU i GPU wzrosła o 10%, a zużycie energii zmniejszyło się o – odpowiednio – 33% i 30%. Jednocześnie przetwarzanie zadań z wykorzystaniem AI pobiera o 20% mniej prądu. Urządzenie ma też na pokładzie wieloelementowy system rozpraszania ciepła, na który składają się arkusz białego grafenu o powierzchni 3715,8 mm2 i komora parowa o powierzchni 2520,2 mm2, a ogólna powierzchnia grafenu to 9248,9 mm2.

Xiaomi MIX Fold 2 obsługuje również technologię szybkiego ładowania przewodowego o mocy 67 W, która pozwoli naładować smartfon do 38% w 10 minut i do 100% w 40 minut. Akumulator o pojemności 4500 mAh ma zapewnić do 1,15 dnia użytkowania. Xiaomi podaje też, że użytkownicy będą mogli korzystać przez 6,67 godzin z zewnętrznego ekranu lub 5,88 godzin z wewnętrznego. W obu przypadkach to dłuższy czas niż u konkurencji.

źródło: Xiaomi

Xiaomi MIX Fold 2 jest też wyposażony w aparat o rozdzielczości 20 Mpix na panelu przednim, w okrągłym otworze w ekranie, a także trzy na panelu tylnym z logo Leica obok:

50 Mpix z matrycą Sony IMX766 o wielkości 1/1,56″ z pikselami wielkości 2,0 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia czterech w jeden), przysłoną f/1.8, siedmioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu,

13 Mpix z f/2.4, ekwiwalentem ogniskowej 15 mm i obiektywem ultraszerokokątnym,

teleobiektyw z 2x zoomem optycznym, Dual PDAF, ekwiwalentem ogniskowej 45 mm i f/2.6.

Oczywiście klienci dostaną też do dyspozycji filtry Leica (Authentic i Vibrant), a ponadto producent podaje, że moduł z aparatami ma grubość tylko 6,88 mm.

Na Xiaomi MIX Fold 2 wgrano dostosowany do jego formy system MIUI Fold 13, który zawiera udogodnienia dla użytkowników składanego smartfona, w tym pasek dolny z aplikacjami i możliwość tworzenia skrótów do szybkiego uruchamiania aplikacji w formule podzielonego ekranu. Ponadto Xiaomi podaje, że dostosowano do niego ponad 4000 najpopularniejszych programów.

źródło: Xiaomi

Xiaomi MIX Fold 2 – cena

Smartfon będzie dostępny w trzech konfiguracjach:

12/256 GB za 8999 juanów (równowartość ~6040 złotych),

12/512 GB za 9999 juanów (~6715 złotych),

12 GB/1 TB za 11999 juanów (~8060 złotych).

Cena Xiaomi MIX Fold 2 jest dla nas niespodzianką, ponieważ mówiło się, że smartfon będzie droższy od swojego poprzednika, który kosztował na start od 9999 juanów. A tymczasem jest tańszy!

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona poza Chinami.