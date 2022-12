Te filmy najczęściej oglądaliście na YouTube – podsumowanie 2022 roku

Patrząc na czołowe miejsca listy najpopularniejszych filmów na YouTube w Polsce widać, że lubimy programy z humorem. Ciekawi nas też, co dzieje się za oceanem oraz cenimy sobie twórczość Karola Wiśniewskiego.

YouTube podsumowuje 2022 rok

Największy serwis z treściami wideo postanowił podsumować mijający rok w aż trzech kategoriach. Dowiedzieliśmy się zatem, jakie materiały wideo zdobyły najwięcej wyświetleń przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jakie teledyski obejrzano najczęściej oraz które YouTube Shorts zaliczyło największą popularność.

Zaczynając od tradycyjnej formy, czyli typowych „filmików”, zwycięzcą tegorocznej listy jest kabaret Neo-Nówka wraz ze skeczem „Wigilia 2022”, wydanym cztery miesiące temu. Niecałe pół roku temu razem z amerykańskimi widzami zachwycaliśmy się natomiast występem Sary James w America’s Got Talent. Podium zamknęła natomiast trzytygodniowa wyprawa Karola Wiśniewskiego do Afryki.

Najpopularniejsze wideo w Polsce w 2022 roku:

Dla osób obserwujących polską scenę muzyki popularnej lista nie powinna nikogo zdziwić. Złoty medal wędruje do SKOLIMA za teledysk do utworu „Wyglądasz Idealnie”. Srebrny krążek trafia natomiast do Mr. Polska i jego „Złotych Tarasów”. Z brązowego medalu może natomiast cieszyć się Tribbs z coverem przeboju Krzysztofa Krawczyka „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

TOP 10 – najpopularniejsze teledyski w 2022 roku (w nawiasie podano liczbę wyświetleń w dniu publikacji):

Ostatnią listą, jaką przygotował dla nas YouTube, jest lista dziesięciu najpopularniejszych Shortsów w 2022 roku (w nawiasie podano liczbę wyświetleń w dniu publikacji):

TOP 10 – najpopularniejsze YouTube Shorts w 2022 roku:

Start MyYouTube Story

Dzisiaj rusza również pod egidą YouTube podcast MyYouTube Story. Gabriela Darmetko, dziennikarka radiowa i podcasterka, raz w miesiącu zaprosi do rozmowy twórców oraz twórczynie materiałów wideo. Gościem pierwszego odcinka został Tomasz Raczek, ostatni redaktor naczelny miesięcznika „Film”, od trzech lat prowadzący własny kanał na YouTube, pełny wideorecenzji filmów oraz seriali. Podcast dostępny jest na Podigee oraz, co oczywiste, YouTube. Wkrótce będzie go można także odsłuchać na pozostałych platformach podcastowo-streamingowych, takich jak Google Podcast, Spotify, Apple Podcast czy Deezer.