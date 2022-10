Może to podejście OPPO do składanych smartfonów spełni nasze oczekiwania

Pierwszy składany smartfon OPPO – Find N, był zachwycający, ponieważ producent zupełnie inaczej podszedł do tego typu konstrukcji. Niestety, pomimo zapowiedzi, choć nie do końca oficjalnych, nigdy nie został wprowadzony na inne rynki – pozostaje ekskluzywnie dostępny w Chinach. Dajemy więc Chińczykom drugą szansę, szczególnie że jest na co czekać.

Nie ma drugiego takiego składanego smartfona jak OPPO Find N

Nikt nie spodziewał się, że OPPO Find N wzbudzi tak wielkie zainteresowanie. Producent dał jednak możliwość m.in. dziennikarzom z Polski wziąć go do ręki i niejeden z nich od razu się nim zachwycił, ponieważ chiński gigant zdecydował się na bardzo nietypowy projekt. Podczas gdy większość składaków jest bardzo wąska po złożeniu i wielka po rozłożeniu, Find N jest niecodziennie kompaktowy.

Szczególnie można to docenić w przypadku korzystania z zewnętrznego ekranu, który ma przekątną 5,5 cala i wąskie ramki dookoła. Po pierwsze to przestrzeń, którą bez większego problemu można obsłużyć jedną ręką. Po drugie, dzięki temu, że wyświetlacz nie jest tak wąski jak w innych składanych smartfonach, korzystanie z niego nie różni się od doświadczenia podczas używania „bardziej klasycznego” smartfona.

Producent oficjalnie nigdy nie zadeklarował, że Find N będzie dostępny poza Chinami. Zdarzyło mu się jednak napomknąć, że jeśli odniesie sukces w jego ojczyźnie, to może wprowadzić go do sprzedaży również na innych rynkach. Niestety, to nie nastąpiło i już nigdy nie nastąpi, ponieważ model ten wkrótce odejdzie do lamusa i być może zachwycimy się nowym. A właściwie nowyMI.

Nowy składany smartfon OPPO. A nawet dwa

Z niecierpliwością wyczekujemy premiery kolejnych składaków producenta, mając nadzieję, że tym razem nas nie zawiedzie i wprowadzi je również do Europy. Na szczęście są na to ogromne szanse, ponieważ już w sierpniu dowiedzieliśmy się, że marka złożyła wniosek w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o zastrzeżenie znaków towarowych Find N Fold i Find N Flip. Oznacza to, że firma przygotowuje się do składanej ofensywy na Starym Kontynencie.

Wszystko wskazuje na to, że premiera nowych składanych smartfonów zbliża się nieuchronnie. W sieci pojawiły się właśnie informacje zarówno na temat następcy Find N, jak i pierwszego modelu z klapką. Według renomowanego donosiciela, Digital Chat Station, ten ostatni zostanie wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2520×1080 pikseli wewnątrz i 3,26-calowy OLED na zewnątrz oraz 32 Mpix aparat z matrycą Sony IMX709 w środku i dwa na klapce: 50 Mpix (Sony IMX766) i 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym. Całość zasili akumulator o pojemności 4300 mAh (typowa).

Huawei P50 Pocket (fot. Michele Sirignano / Tabletowo)

Następca Find N otrzyma zaś 7,1-calowy ekran wewnętrzny LTPO z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 4520 mAh, która ma wystarczyć na jeden dzień działania.

Co ciekawe, Digital Chat Station informuje też, że maszyna inżynieryjna jest wykończona sztuczną skórą, ale większość prototypów produkcji próbnej ma szkło na obudowie, dlatego na tę chwilę trudno powiedzieć, czy OPPO zdecyduje się wprowadzić na rynek wersję ze skórą. Do sprzedaży mają jednak trafić trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i zielona.