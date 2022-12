Apple sprzedaje MacBooki w obniżonych cenach – nawet o prawie 1500 złotych. Gdzie tkwi haczyk?

Komputery Apple nie należą do najtańszych. Wiele osób czeka na promocje, dzięki którym będzie można kupić je nieco taniej. Co więcej, należy się spodziewać podwyżek cen, podobnie jak w przypadku iPhone’ów i iPadów. Jest jednak sposób, aby zapłacić za nie mniej niż wynosi sugerowana cena. Jak to możliwe?

Komputery Apple dostępne w niższych cenach

Gigant z Cupertino jest znany z troski o środowisko – materiały z recyklingu zawierają nawet statuetki dla zwycięzców w konkursie na najlepsze aplikacje i gry w App Store. Teraz producent postanowił wprowadzić do swojego oficjalnego sklepu również odnowione MacBooki, które sprzedawane są w niższych cenach niż nówki sztuki.

Amerykanie zapewniają, że każdy komputer został kompleksowo przetestowany pod kątem funkcjonowania, wyposażony w oryginalne części zamienne (jeśli było to konieczne) i dokładnie oczyszczony, a do tego ma pierwotnie zainstalowany system operacyjny lub jego nowszą wersję. Ponadto każde odnowione urządzenie zapakowane jest w nowe pudełko wraz ze wszystkimi akcesoriami i przewodami.

Klienci zatem, choć kupują używany wcześniej komputer, otrzymują w pełni sprawdzone i sprawne urządzenie, które pod względem jakości nie odbiega od fabrycznie nowych MacBooków. I mogą go używać bez obaw, ponieważ odnowiony Mac jest objęty roczną gwarancją producenta (tak samo jak każdy sprzęt Apple).

Odnowiony MacBook – lista dostępnych modeli (ceny)

Obecnie w oficjalnym sklepie internetowym producenta dostępne są:

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, ośmiordzeniowym GPU, 8 GB RAM i 256 GB SSD za 6299 złotych (w kolorach srebrnym, księżycowa poświata i gwiezdna szarość) – zamiast 6999 złotych (taniej o 700 złotych),

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, ośmiordzeniowym GPU, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 7379 złotych (w kolorach północ i księżycowa poświata) – zamiast 8199 złotych (taniej o 820 złotych),

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, ośmiordzeniowym GPU, 16 GB RAM i 512 GB SSD za 8459 złotych (w kolorach księżycowa poświata, północ, gwiezdna szarość) – zamiast 9399 złotych (taniej o 940 złotych),

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 16 GB RAM i 512 GB SSD za 8999 złotych (w kolorach gwiezdna szarość i północ) – zamiast 9999 złotych (taniej o 1000 złotych),

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD za 10079 złotych (w kolorze północ) – zamiast 10999 złotych (taniej o 920 złotych),

13-calowy MacBook Air z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 24 GB RAM i 2 TB SSD za 13319 złotych (w kolorze północ) – zamiast 14799 złotych (taniej o 1480 złotych),

13-calowy MacBook Pro z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 8 GB RAM i 256 GB SSD za 6749 złotych (w kolorze gwiezdna szarość) – zamiast 7499 złotych (taniej o 750 złotych)

13-calowy MacBook Pro z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 7829 złotych (w kolorze gwiezdna szarość) – zamiast 8699 złotych (taniej o 870 złotych),

13-calowy MacBook Pro z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym GPU, 8 GB RAM i 512 GB SSD za 7829 złotych (w kolorze gwiezdna szarość) – zamiast 8699 złotych (taniej o 870 złotych),

13-calowy MacBook Pro z procesorem M2, ośmiordzeniowym CPU, dziesięciordzeniowym CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD za 8909 złotych (w kolorze gwiezdna szarość) – zamiast 9899 złotych (taniej o 990 złotych).

W niższych cenach kupicie też iPady

O ile wprowadzenie do sprzedaży odnowionych komputerów jest nowością, o tyle klienci w Polsce już od dłuższego czasu mogą kupić w sklepie producenta odnowione iPady. Obecnie dostępne są w nim:

iPad Air 64 GB WiFi + Cellular za 2969 złotych (w kolorach gwiezdna szarość, błękitnym, srebrnym i zielonym) – zamiast 4799 złotych (taniej o 1830 złotych),

iPad Air 256 GB WiFi + Cellular za 3649 złotych (w kolorach różowe złoto, błękitnym, gwiezdna szarość i zielonym) – zamiast 5799 złotych (taniej o 2150 złotych).

Co ciekawe, mimo że niedawno producent podniósł ceny iPada Air 4. generacji, to nie podniósł cen odnowionych egzemplarzy – kosztują one tyle samo od maja 2022 roku.