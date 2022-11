Huawei zszedł na ziemię. Jego nowy składany smartfon nie jest absurdalnie drogi

Cena Huawei P50 Pocket zwaliła nas z nóg, ponieważ w momencie premiery w Polsce smartfon kosztował aż 6499 złotych (5999 złotych w przedsprzedaży), podczas gdy cena Samsunga Galaxy Z Flip 3 zaczynała się od 4799 złotych, czyli aż o 1700 złotych mniej! Nowy składany Pocket S (nie P50 Pocket S) jest znacznie tańszy, a mimo to wciąż świetnie wyposażony, dzięki czemu ma o wiele większe szanse naprawdę dobrze się sprzedać.

Co oferuje Huawei Pocket S?

We wnętrzu smartfona znajduje się 6,9-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ 2790×1188 pikseli (proporcje 21:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 300 Hz oraz wsparciem dla HDR Vivid, a także powłoką antyodblaskową. Ponadto wyświetlacz obsługuje 10-bitową głębię koloru i P3. Producent chwali się również, że Huawei Pocket S jest pierwszym składanym smartfonem na rynku, który uzyskał certyfikat Swiss SGS, poświadczający wysoką trwałość ekranu – miał on wytrzymać aż 400000 złożeń.

Po drugiej stronie znajduje się okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 1,04 cala i rozdzielczości 340×340 pikseli, który może pomóc zrobić selfie aparatami na klapce. Wewnątrz urządzenia znajduje się bowiem aparat o rozdzielczości 10,7 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, natomiast na zewnątrz zestaw 40 Mpix (f/1.8) z matrycą RYYB + 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° (służy on też do robienia zdjęć makro z odległości 2,5 cm).

Funkcjonalność zewnętrznego wyświetlacza nie ogranicza się jednak jedynie do funkcji podglądu kadru podczas fotografowania. Z jego poziomu można również m.in. sterować odtwarzaczem muzyki, odbierać i odrzucać połączenia, otrzymywać powiadomienia na przykład o napiciu się wody czy wskazówki podczas nawigowania do miejsca docelowego.

Sercem Huawei Pocket S jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G z układem graficznym Adreno 642L (i bez modemu 5G). Co ciekawe – według deklaracji producenta – jest to pierwszy smartfon na rynku z ultra zimnym, elastycznym systemem rozpraszania ciepła z grafenu, który zapewnia wydajne przewodzenie ciepła dzięki unikalnej elastycznej warstwie przewodzącej ciepło z grafenu.

Ponadto urządzenie jest wyposażone w akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 40 W (do 52% w 20 minut) przez port USB-C (USB 2.0). Indukcyjne nie jest już wspierane. Nowy Huawei Pocket S będzie dostępny w wersjach ze 128 GB, 256 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej. Warto dodać, że obsługuje on karty NM do 256 GB.

Smartfon Huawei Pocket S pracuje fabrycznie na systemie HarmonyOS 3, który zapewnia podobne funkcje, co EMUI 13. Złożony ma wymiary 87,3×75,5×15,2 mm, a rozłożony 170×75,5×7,2 mm. Całość waży 190 gramów. Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że na pokładzie tego urządzenia nie zabrakło modułu NFC, WiFi 6 i dual SIM, ale 3,5 mm złącza słuchawkowego już tak.

Cena Huawei Pocket S

W Chinach cenę modelu ze 128 GB pamięci wewnętrznej ustalono na 5988 juanów (równowartość ~3900 złotych), natomiast konfiguracji z 256 GB wbudowanej pamięci na 6488 juanów (~4230 złotych). Cena wersji 512 GB na tę chwilę nie jest znana.

Dla porównania, za Huawei P50 Pocket kosztował na start od 8988 juanów (5860 złotych) za wersję 8/256 GB. Za wariant 8/512 GB trzeba było zapłacić 9988 juanów (~6510 złotych), a za model 12/512 GB „Premium Edition” – 10988 juanów (~7165 złotych). Obecnie w sklepie Huawei w Chinach wszystkie urządzenia z serii P50 Pocket są sprzedawane w nieco obniżonych cenach.