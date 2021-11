MediaTek Dimensity 9000 oficjalnie. Wprowadzi ray tracing na smartfony

Stało się. MediaTek pokazał swój pierwszy flagowy procesor w litografii 4 nm. Na premierę pierwszych smartfonów z tym układem na pokładzie musimy jednak chwilę poczekać.

MediaTek Dimensity 9000 = MediaTek Dimensity 2000

Jeszcze do niedawna byliśmy przekonani, że MediaTek Dimensity 9000 będzie się nazywał MediaTek Dimensity 2000. Tajwański producent oraz konkurencyjny Qualcomm zmienili jednak nazwy, pod jakimi zadebiutują ich nowe procesory. Powód zmiany nazwy w przypadku MediaTeka nie jest znany, ale sami wiecie, to tylko cyferki. Ważniejsze jest to, co kryje się w środku.

MediaTek Dimensity 9000, zgodnie z oczekiwaniami, został wyprodukowany w procesie litograficznym 4 nm. Nowy SoC to również premiera rdzenia Cortex-X2 w rodzinie MediaTeka, który przeznaczony jest do najważniejszych zadań, a jego taktowanie wynosi 3,05 GHz. Dodatkowo procesor wspierany jest przez 3 rdzenie Cortex-A710 (2,85 GHz) do średnio wymagających zadań oraz cztery Cortex-A510 (1,8 GHz) do tych najmniej ważnych obliczeń.

Również w kwestii grafiki nie ma mowy o zaskoczeniu. MediaTek Dimensity 9000 wyposażono w procesor graficzny Mali-G710, który cechuje się ~20% wyższą wydajnością niż jego poprzednik – Mali-G78 oraz oferuje 35% większą wydajność w przypadku uczenia maszynowego.

Ponadto MediaTek dodał zestaw narzędzi SDK opartych na API Vulkan, które pozwalają wprowadzić ray tracing w smartfonach. Na razie jest to tylko rozwiązanie na poziomie oprogramowania, ale uznajmy to za dobry początek dla tej technologii na tak małych urządzeniach. Warto wspomnieć też o wsparciu dla pamięci LPDDR5X o prędkości do 7500 Mb/s.

MediaTek Dimensity 9000 to również świetne parametry ISP: 18-bitowy HDR, wsparcie dla 4K HDR na trzech kamerach jednocześnie, tryb nagrywania ujęć nocnych, nazwany Super Night Video Recording, a także wsparcie dla aparatów o rozdzielczości 320 megapikseli.

Nowy procesor MediaTeka pozwala również na zastosowanie wyświetlacza o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżania ekranu na poziomie 180 Hz. Tajwański producent zadbał też o odpowiednie parametry w kwestiach komunikacji – układ wspiera technologię 5G, Bluetooth w wersji 5.3 oraz Wi-Fi 6E 2×2.

Pierwsze smartfony z chipsetem MediaTek Dimensity 9000 pojawią się pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że w walka pomiędzy MediaTekiem a Qualcommem i Samsungiem będzie zacięta.