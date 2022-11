Wyczekiwane smartfony OPPO zadebiutują już wkrótce

Niecały rok temu podczas specjalnego wydarzenia, OPPO pokazało garść nowinek i ciekawostek, jakie firmie udało się opracować w 2021 roku. W dniach 14-15 grudnia zobaczyliśmy m.in. autorskie NPU czy pierwszy składany smartfon firmy. W tym roku czekają nas podobne niespodzianki.

Składane OPPO drugiej generacji już wkrótce?

Autorem przecieku jest znany informator działający w serwisie Weibo, operujący z konta Digital Chat Station. Według niego, OPPO Find N2 oraz OPPO Find N2 Flip pojawią się na najbliższym corocznym wydarzeniu firmy, Inno Days. Choć nie padła konkretna data, to doświadczenia z poprzednich lat podpowiadają, że może chodzić o połowę grudnia.

Co prawda firma na dniach powinna pokazać nowe modele z serii Reno, ale to wydarzenie dotyczyć będzie właśnie telefonów ze średniej półki. Wiemy już, co będą miały do zaoferowania modele Reno 9, Reno 9 Pro oraz Reno 9 Pro Plus. Skupmy się zatem na tym, co zobaczymy od OPPO w segmencie składanych smartfonów.

Zrzuty ekranu z interfejsu OPPO Find N2. Źródło: Digital Chat Station

OPPO Find N2, według wcześniejszych przecieków, skorzysta układu mobilnego Snapdragon 8+ Gen 1 w konfiguracji 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowym atutem będzie wspomniany NPU MariSilicon X wspomagający m.in. obróbkę zdjęć. Wewnętrzny ekran to wyświetlacz AMOLED o rozmiarze 7,1 cala i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Producent również planuje upchnąć do obudowy baterię o pojemności 4520 mAh i uczynić Find N2 najlżejszym składanym smartfonem tego typu. Co się tyczy aparatów, najprawdopodobniej zobaczymy konfigurację znaną z OnePlus 11: obiektyw główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 48 Mpix oraz 32-megapikselowy teleobiektyw.

Premiera goni premierę

A co z konkurentem Motoroli razr 2022 i Samsunga Galaxy Z Flip 4? OPPO Find N2 Flip będzie składał się z dwóch ekranów OLED – wewnętrznego o rozmiarze 6,8 cala oraz 3,26-calowej tafli zewnętrznej. Do urządzenia trafi starsza 50-megapikselowa matryca IMX766 oraz kamera ultraszerokokątna o rozdzielczości 8 megapikseli. Akumulator będzie niewiele mniejszy od zwykłego N2 (4300 mAh), a całość ma napędzać układ mobilny MediaTek Dimensity 9000.

Chińczycy z pewnością nie chcą wychodzić ze zbyt dużą liczbą wydarzeń naraz i czekają na ogłoszenie tegorocznego Inno Day w dniu premiery smartfonów z serii Reno 9 lub kilka dni po ich debiucie. Miejmy nadzieję, że plotka okaże się prawdą i jeszcze w tym roku zobaczymy oficjalną prezentację nowych składanych smartfonów OPPO. A to nie wszystko, bo przecież czekamy także na drugą generację tabletu OPPO Pad z ekranem 2K, procesorem MediaTek Dimensity 9000 i wsparciem dla rysika.