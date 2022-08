OPPO jeszcze w tym roku rzuci rękawicę składanym smartfonom Samsunga. To świetna wiadomość dla klientów

Nie ulega wątpliwości, że składane smartfony z serii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip zdecydowanie dominują na rynku składanych urządzeń. Samsung musi jednak mieć się na baczności, bowiem jeszcze w tym roku na rynku pojawi się dwóch mocnych rywali. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do większości konkurencji, będą dostępni również poza Chinami.

To nie pierwszy składany smartfon od OPPO

OPPO Find N był pierwszym składanym smartfonem marki i zebrał bardzo pozytywne opinie po wejściu na rynek chiński. Producent wyposażył urządzenie m.in. w procesor Qualcomm Snapdragon 888, do 12 GB RAM, obsługę 5G oraz 50 Mpix aparat główny od Sony.

OPPO Find N (fot. Tabletowo)

Chociaż pierwszy składany smartfon marki nie wyszedł poza Chiny, pomimo zapowiedzi, że tak się może stać, to jednak tym razem przedpremierowe informacje zdają się potwierdzać, że marka rozważa globalną premierę swoich nadchodzących, składanych urządzeń.

OPPO Find N Fold i Find N Flip będą konkurentami dla Samsungów Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip

Najważniejszą informacją, dotyczącą składanych smartfonów od OPPO, bez wątpienia jest fakt, że wszystko wskazuje na to, że będą one dostępne na rynku globalnym. Na początku tego miesiąca przekazywaliśmy Wam informacje o tym, że w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pojawił wniosek o zarejestrowanie dwóch nowych znaków towarowych: Find N Fold i Find N Flip. To wskazuje, że chiński gigant planuje ekspansję na europejski rynek.

Według informacji, opublikowanych na Twitterze przez Yogesha Brara, producent wprowadzi na światowe rynki dwa nowe składane smartfony już tej jesieni. Doniesienia mówią również, że OPPO Find N Fold i Find N Flip mają zostać wyposażone w procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Smartfony będą więc naturalnymi konkurentami dla wprowadzonych niedawno na rynek Samsungów Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.

Co ciekawe, Pete Lau – dyrektor ds. produktu w OPPO, opublikował zdjęcie przedstawiające prawdopodobnie zawias do składanego smartfona. Jego wielkość wskazywałaby, że może on być przeznaczony do OPPO Find N Fold.

(źródło: Pete Lau)

Nie da się ukryć, że niniejsze informacje brzmią bardzo obiecująco. Można się bowiem spodziewać, że premiera przystępnych cenowo składanych smartfonów z dobrymi parametrami może poważnie zamieszać na rynku. Mówi się bowiem, że przynajmniej OPPO Find N Flip może być zaskakująco atrakcyjną cenowo propozycją. Jeśli tak się stanie, Samsung będzie miał poważny problem. Ciekawe, czy jest na to przygotowany.