Kolejny smartfon Samsunga dostaje Androida 13 z One UI 5

Samsung nie zwalnia tempa. Ba, nawet je przyspiesza. Oto bowiem smartfon, dla którego aktualizacja do systemu Android 13 miała zostać udostępniona dopiero w grudniu 2022 roku, zaczęła trafiać do użytkowników w Polsce już teraz!

Tempo Samsunga robi wrażenie

Jeszcze do niedawna właściciele smartfonów z Androidem musieli bardzo długo czekać na aktualizację do nowszego Androida, jeżeli nie kupili modelu z serii Google Pixel. I chociaż wciąż nikt nie dorównał Google, jeśli chodzi o tempo udostępniania aktualizacji systemu, to Samsung znacznie je przyspieszył.

Android 13 trafił na pierwsze smartfony producenta z Korei Południowej nieco ponad dwa miesiące po jego oficjalnej premierze (mowa o serii Galaxy S22), a w listopadzie ruszyła prawdziwa „lawina” aktualizacji. Już brakuje palców u obu rąk, żeby policzyć wszystkie modele, które otrzymały najnowszego Androida wraz z One UI 5. Co najważniejsze: dostały go nie tylko same flagowce, bowiem trafia on również na coraz więcej urządzeń ze średniej półki (m.in. Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G) oraz tablety.

Android 13 z One UI 5 już dostępny dla Samsunga Galaxy A52 w Polsce

Najnowszym, nieflagowym smartfonem południowokoreańskiego producenta, który dostał aktualizację do Androida 13, jest Galaxy A52. Jeden z naszych Czytelników (dziękujemy!) przesłał nam dziś informację, że jego egzemplarz, który kupił w jednym z polskich sklepów z elektroniką, wyświetlił powiadomienie o dostępności nowego systemu.

fot. Czytelnik Tabletowo.pl

Warto tutaj zauważyć, że według harmonogramu dla rynku europejskiego Galaxy A52 miał dostać Androida 13 dopiero w grudniu 2022 roku, a tymczasem jest on dostępny dla użytkowników w Polsce już dziś! Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Galaxy M52 5G – on również miał zostać zaktualizowany w przyszłym miesiącu, a (jak poinformował nas nasz Czytelnik Hugo – dzięki!) jego właściciele też mogą już pobierać nowego Androida.

Jak jednak zostało wspomniane, aktualizację otrzymał egzemplarz Galaxy A52 z tzw. rynku otwartego – jeśli kupiliście smartfon u operatora, niewykluczone, że będziecie musieli poczekać na nowy system nieco dłużej. Warto też wspomnieć, że model ten zadebiutował wraz z Galaxy A52 5G, ale w jego przypadku nie mamy informacji o dostępności aktualizacji. Jeżeli go macie i dostaliście nowego Androida 13, dajcie proszę znać w komentarzach.

Tempo Samsunga robi wrażenie, a będzie jeszcze szybsze

Producent nie zdradza, w jaki sposób udaje mu się udostępniać nowego Androida w tak szybkim tempie dla tak wielu różnych modeli, ale to dopiero przedsmak, co czeka użytkowników jego smartfonów. Samsung oficjalnie bowiem zapowiedział, że pracuje nad tym, aby kolejne aktualizacje One UI trafiały do posiadaczy urządzeń Galaxy jeszcze szybciej.