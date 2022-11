Subskrypcja zamiast abonamentu na telefon? Sprawdzamy dostępne oferty

Część klientów wybiera oferty na abonament, inna część sięga po oferty na kartę, natomiast relatywnie niewielka grupa osób decyduje się na subskrypcję. W Polsce niewielu operatorów udostępnia pakiety usług w modelu subskrypcji, jednak tego typu oferty mimo wszystko są dostępne. Sprawdzamy, w jakich sieciach i gdzie można otrzymać najlepszą ofertę.

Czym jest subskrypcja?

Najważniejszą cechą subskrypcji jest to, że klient nie podpisuje umowy na czas określony, więc może zrezygnować z usług danego operatora i przenieść numer do innego w dowolnym momencie.

Jednocześnie nie musi pamiętać o doładowywaniu konta czy opłacaniu rachunków – należności regulowane są automatycznie, ponieważ należy podpiąć do swojego konta kartę płatniczą, z której pobierana będzie opłata co miesiąc. Trzeba zatem jedynie mieć na niej środki, z czym u większości osób raczej nie ma problemu.

Subskrypcja zamiast abonamentu – oferta Heyah 01 (zasięg T-Mobile)

Operator oferuje dwa pakiety w ramach subskrypcji. W obu otrzymujecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej. W ofercie za 19,99 złotych miesięcznie dostajecie 20 GB (3,45 GB w UE), a za 29,99 złotych co miesiąc – 40 GB (5,18 GB w UE). Po wykorzystaniu dostępnego pakietu internetu można dokupić dodatkowy pakiet 5 GB za 10 złotych na 30 dni.

Bez względu na to, którą ofertę wybierzecie, za pierwszy miesiąc zapłacicie 1 złoty. Trzeba jednak pamiętać, że pakiet za 19,99 złotych będzie dostępny w sprzedaży tylko do końca listopada 2022 roku. To znaczy, że do końca tego miesiąca można go wykupić, aby móc z niego korzystać również w kolejnych miesiącach, bowiem wykupiona w listopadzie subskrypcja będzie się automatycznie odnawiała co 30 dni na tych samych warunkach.

Skoro jesteśmy już w temacie subskrypcji w Heyah, to przy okazji warto wspomnieć, że w podobnym modelu dostępna jest też oferta internetu mobilnego – za 19,99 złotych miesięcznie otrzymacie pakiet 50 GB do wykorzystania w kraju (3,45 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Co ważne, w ramach tej oferty można odbierać połączenia i SMS-y przychodzące w Polsce, ale nie można wykonywać połączeń wychodzących ani wysyłać SMS-ów i MMS-ów. Ponadto już od pierwszego miesiąca będziecie płacić 19,99 złotych, gdyż w tej ofercie nie ma promocji na start jak w głosowej.

Warto też pamiętać, że aktualnie Heyah nie zapewnia dostępu do technologii 5G ani eSIM dla subskrybentów ofert głosowych i internetowej. Z oferty subskrypcyjnej Heyah nie mogą też korzystać klienci firmowi.

Przy okazji wspomnę też, że możecie zyskać jeszcze więcej niż tylko pierwszy miesiąc za 1 złoty w ofertach głosowych. Jeśli przejdziecie do sklepu Heyah przez platformę Goodie, otrzymacie cashback w wysokości 24 złotych. Z kolei PAYBACK daje standardowo 5555 punktów (równowartość 55,55 złotych), a do tego jeszcze tylko do dziś (tj. 20 listopada) dostępny jest kupon, dzięki któremu dostaniecie aż 7000 punktów (równowartość 70 złotych). Punktami możecie zapłacić na przykład za zakupy w Kauflandzie czy na stacjach bp.

Subskrypcja zamiast abonamentu – oferta Mobile Vikings (zasięg Play)

To już kolejne podejście Mobile Vikings do subskrypcji, ponieważ pierwszą taką ofertę – Chill ON – operator wprowadził w marcu 2019 roku. W połowie listopada 2022 roku sieć Mobile Vikings ogłosiła nową ofertę w modelu subskrypcji.

Klienci mają do wyboru dwa pakiety – każdy automatycznie odnawia się co 31 dni:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 60 GB internetu w Polsce z dostępem do technologii 5G (w tym 6,04 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 35 złotych,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 80 GB internetu w kraju z dostępem do 5G (w tym 7,77 GB w UE) za 45 złotych.

źródło: Mobile Vikings

W ramach promocji przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe opłata za subskrypcję zostanie obniżona o połowę. Ponadto niewykorzystane w danym miesiącu GB zostaną przeniesione na kolejne – nigdy nie przepadną. Zgromadzone na koncie GB można przekazać innym użytkownikom w sieci Mobile Vikings albo na cele społeczne w ramach kampanii operatora, a także wykorzystać w sklepie Viking Store.

Warto też pamiętać o programie poleceń – za skuteczne polecenie nowego klienta dostaniecie 10% rabatu na opłatę za subskrypcję.

Regulamin oferty promocyjnej #ZADARMONIEUMARŁO (PDF)

Na koniec jeszcze dwie ważne informacje: Mobile Vikings nie zapewnia dostępu do technologii eSIM i oferta subskrypcyjna nie jest dostępna dla klientów firmowych (w przeciwieństwie do taryf na kartę).

Subskrypcja zamiast abonamentu – oferta Orange Flex

Orange Flex ma w ofercie aż cztery pakiety w modelu subskrypcji. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz roamingu w Unii Europejskiej, a także pakiet internetu z dostępem do technologii 5G:

30 GB w Polsce, w tym 5,18 GB w UE za 30 złotych miesięcznie,

45 GB w Polsce, w tym 6,04 GB w UE za 35 złotych miesięcznie,

80 GB w Polsce, w tym 8,63 GB w UE za 50 złotych miesięcznie,

150 GB w Polsce, w tym 13,81 GB w UE za 80 złotych miesięcznie.

Po wykorzystaniu pakietu GB prędkość transmisji jest ograniczana do 64 kbit/s, ale można dokupić dodatkowe pakiety GB: 1 GB za 3 złote, 5 GB za 10 złotych i 10 GB za 15 złotych.

W ramach promocji, jeśli przed wyborem metody płatności wpiszecie kod FLEX, za pierwszy miesiąc subskrypcji zapłacicie 1 złoty. Ponadto w prezencie dostaniecie też dostęp do serwisu HBO Max na miesiąc za darmo (później płatne 24,90 złotych co miesiąc z możliwością rezygnacji z subskrypcji).

W każdym pakiecie otrzymacie również w cenie Social pass, tj. możliwość korzystania z wybranych social mediów bez limitu danych w Polsce (tj. korzystanie z nich nie spowoduje zużycia pakietu danych, dostępnego w ramach wybranej przez Was oferty).

Orange Flex jako jedyny z operatorów w tym zestawieniu oferuje również dostęp do eSIM, w dodatku za 0 złotych. W taryfach za 30 i 35 złotych miesięcznie można mieć jedną dodatkową kartę eSIM za darmo, w ofercie za 50 złotych dwie, a w pakiecie za 80 złotych aż trzy.

Orange Flex, podobnie jak Mobile Vikings, umożliwia przesyłanie GB innym użytkownikom (zarówno cyklicznie co miesiąc, jak i jednorazowo), a także na szczytne cele w ramach specjalnych akcji. Ponadto w Orange Flex również jest program poleceń – za skuteczne polecenie polecający otrzyma 70 złotych, a polecony 30 złotych. Do tego klienci mogą zapisać się do Klubu Flex, w którym czekają różne promocje, zniżki, bonusy, kody promocyjne i nie tylko.

Warto też wiedzieć, że Orange Flex ma specjalną ofertę dla studentów – po potwierdzeniu statusu studenta operator przez pół roku, co miesiąc, będzie przyznawał im dodatkowe 50 GB internetu. Ponadto z oferty Orange Flex mogą korzystać klienci firmowi.

Podsumowanie + ankieta

Obecnie najtańszą, ale tylko do końca listopada 2022 roku, ofertę ma Heyah. Za 30 złotych również można kupić lepszą ofertę niż w Orange Flex, bo z 10 GB więcej internetu, choć bez dostępu do technologii 5G (co obecnie nie ma wielkiego znaczenia) i eSIM.

Tak samo lepszą cenowo niż Orange Flex ofertę ma Mobile Vikings, bo za 35 złotych daje 60 GB (zamiast 45 GB), a 80 GB za 45 złotych (vs 50 złotych za tyle samo GB). Ponadto nowi klienci przez pierwsze trzy miesiące dostaną rabat 50% na subskrypcję, a nie tylko pierwszy miesiąc za 1 złoty.

Trzeba jednak równocześnie zauważyć, że Orange Flex ma najbardziej „wszechstronną” ofertę, ponieważ daje w pakiecie Social pass i do tego eSIM za 0 złotych, w przeciwieństwie do Heyah i Mobile Vikings. Ponadto w Orange Flex dostępny jest pakiet z aż 150 GB internetu i specjalna oferta dla studentów oraz Klub Flex, dzięki któremu można oszczędzić i zyskać dodatkowe benefity. I w końcu z Orange Flex mogą też korzystać klienci firmowi.

Trudno zatem wskazać jednoznacznie najlepszą ofertę, gdyż wszystko zależy od Waszych potrzeb. Jeśli szukacie najtańszej oferty – ma ją Heyah, choć przy okazji warto przypomnieć, że Vectra na Black Friday 2022 oferuje abonament za 15 złotych z 10 GB internetu.

Mobile Vikings wygrywa ceną z Orange Flex, ale Flex ma pakiet ze 150 GB internetu i benefity, których pozostała dwójka nie zapewnia. Z drugiej strony w T-Mobile już od 65 złotych miesięcznie można mieć abonament bez limitu danych, choć z umową na 24 miesiące, co nie daje takiej swobody jak subskrypcje.

Dajcie koniecznie znać w naszej ankiecie, która oferta jest Waszym zdaniem najlepsza z Waszej perspektywy.