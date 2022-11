Essa, baza czy cringe albo gigachad? Zagłosuj na Młodzieżowe Słowo Roku 2022!

Szczerze mówiąc, nie wiem, jakich słów użyć w takim artykule, żeby nie wyjść na boomera, aczkolwiek faktem jest, że mam już za dużo lat, aby zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Jeśli Wy jednak jesteście młodsi i łapiecie się w grupie wiekowej młodzieży, koniecznie weźcie udział w plebiscycie, przygotowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Może to właśnie dzięki Waszym głosom Młodzieżowym Słowem Roku 2022 będzie essa, gigachad, onuca albo rel?

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 – słowa dopuszczone do głosowania. Co znaczy essa, baza czy gigachad?

Młodzieżowe Słowo Roku wybierane jest od 2016 roku – wówczas wybrano nim sztos. W 2017 roku okazało się nim xD, w 2018 – dzban, w 2019 alternatywka, a w 2021 – śpiulkolot. W 2020 plebiscyt pozostał nierozstrzygnięty.

Od dziś możecie zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 – po okresie przyjmowania propozycji słów od 11 października do 8 listopada 2022 roku, wyłoniono 20 najczęściej proponowanych słów, na które można teraz głosować do 30 listopada 2022 roku, do północy.

Jury dopuściło do głosowania dwadzieścia następujących słów – w kolejności alfabetycznej:

baza (warianty: bazunia, zbazowane) – wyraz aprobaty, pozytywnych emocji;

– wyraz aprobaty, pozytywnych emocji; betoniarz (warianty: beton/ be be be beton/ cztery cztery) – absurdalne powiedzenia z dwóch krótkich filmów opublikowanych na YouTube w 2008 roku, a po latach odkrytych na nowo. W różnych sytuacjach powtarzane są fragmenty obu fraz: „Betoniarze w Anglii, macie pozdrowienia z Polski, be be be be beton!” oraz „Ty betoniarzu. Cztery cztery” (44 to kod telefoniczny Wielkiej Brytanii);

– absurdalne powiedzenia z dwóch krótkich filmów opublikowanych na YouTube w 2008 roku, a po latach odkrytych na nowo. W różnych sytuacjach powtarzane są fragmenty obu fraz: „Betoniarze w Anglii, macie pozdrowienia z Polski, be be be be beton!” oraz „Ty betoniarzu. Cztery cztery” (44 to kod telefoniczny Wielkiej Brytanii); cringe (wariant: krindż) – coś zawstydzającego, niestosownego, krępującego,

– coś zawstydzającego, niestosownego, krępującego, essa – coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie;

– coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie; gigachad – osoba idealna, wzbudzająca podziw. Ktoś bardzo dobry w jakiejś dziedzinie lub coś, co jest świetne, doskonałe;

– osoba idealna, wzbudzająca podziw. Ktoś bardzo dobry w jakiejś dziedzinie lub coś, co jest świetne, doskonałe; kto pytał? (wariant: a kto pytał?) – pytanie wyrażające brak zainteresowania treścią danego komunikatu, riposta o znaczeniu: „Nic mnie to nie obchodzi”;

– pytanie wyrażające brak zainteresowania treścią danego komunikatu, riposta o znaczeniu: „Nic mnie to nie obchodzi”; łymyn (wariant: women) – spolszczone żartobliwe określenie kobiet zachowujących się nieracjonalnie;

– spolszczone żartobliwe określenie kobiet zachowujących się nieracjonalnie; naura – skrót od „na razie”, zwrot używany na pożegnanie, przekształcone słowo „nara”;

– skrót od „na razie”, zwrot używany na pożegnanie, przekształcone słowo „nara”; NPC – zwykła, niewyróżniająca się osoba. Ktoś, kto zachowuje się i ubiera jak inni, ale też ktoś, kto zachowuje się mechanicznie, dziwnie – jak postać z gry;

odklejka (warianty: odkleić się, odklejeniec, odklejony, odkleiło, odkleja – czynność, odkleja – osoba) – stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio;

– stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio; onuca (wariant: ruska onuca) – sprzymierzeniec Rosji w wojnie z Ukrainą, osoba, która usprawiedliwia działania agresora;

– sprzymierzeniec Rosji w wojnie z Ukrainą, osoba, która usprawiedliwia działania agresora; pokemon – osoba wyróżniająca się zbyt ekstrawaganckim, niecodziennym, kolorowym wyglądem;

– osoba wyróżniająca się zbyt ekstrawaganckim, niecodziennym, kolorowym wyglądem; rel – potwierdzenie tego, co mówił przedmówca (czuję to samo, mam tak samo, prawdziwe zgadzam się z tobą);

– potwierdzenie tego, co mówił przedmówca (czuję to samo, mam tak samo, prawdziwe zgadzam się z tobą); robi wrażenie – dosłowny lub ironiczny sposób wyrażenia zdumienia lub podziwu. Powiedzenie nawiązuje do jednego z filmów, na którym youtuber zachwala duży, trzydziestocentymetrowy kebab, który „robi wrażenie”;

– dosłowny lub ironiczny sposób wyrażenia zdumienia lub podziwu. Powiedzenie nawiązuje do jednego z filmów, na którym youtuber zachwala duży, trzydziestocentymetrowy kebab, który „robi wrażenie”; siedemnaście (wariant: hehe 17) – żartobliwa, przekorna riposta na pytanie o wiek, siedemnaście może być też odpowiedzią na każde pytanie zaczynające się od ile;

– żartobliwa, przekorna riposta na pytanie o wiek, siedemnaście może być też odpowiedzią na każde pytanie zaczynające się od ile; sigma (wariant: sigma male) – mężczyzna silny, niezależny, intrygujący, pewny siebie, podziwiany, ale nieafiszujący się ze swoimi sukcesami;

– mężczyzna silny, niezależny, intrygujący, pewny siebie, podziwiany, ale nieafiszujący się ze swoimi sukcesami; slay – coś, co wymiata, robi wrażenie, wzbudza podziw albo ktoś, kto imponuje, poraża, na przykład atrakcyjnym wyglądem;

– coś, co wymiata, robi wrażenie, wzbudza podziw albo ktoś, kto imponuje, poraża, na przykład atrakcyjnym wyglądem; sus – skrót często używany przez graczy Among Us (ang. suspect lub suspicious, pol. podejrzany);

– skrót często używany przez graczy Among Us (ang. suspect lub suspicious, pol. podejrzany); twoja stara (warianty: twój stary, twoja marka, twój ojciec) – funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub kto pytał? albo na dowolną inną wypowiedź;

– funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub kto pytał? albo na dowolną inną wypowiedź; UwU – emotikon oznaczający coś słodkiego, uroczego, ekspresja ciepłych emocji. Może być też ironiczną reakcją na coś, co odczuwa się jako „przesłodzone”.

Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2022?

Zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 można na stronie msr.pwn.pl do 30 listopada 2022 roku. W formularzu należy wybrać jedno z dwudziestu dopuszczonych do głosowania słów, podać swój adres e-mail oraz wskazać przedział wiekowy osoby głosującej, a także zaznaczyć okienko obok klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem i jego zaakceptowaniu.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 zostanie ogłoszone na początku grudnia 2022 roku.

