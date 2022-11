Google zmienia się na święta. Nowe funkcje będą przydatne również po Bożym Narodzeniu

Święta tuż, tuż. No dobra, dopiero za ponad miesiąc, ale operatorzy już kuszą świątecznymi ofertami, a teraz Google ogłasza wprowadzenie pakietu nowych funkcji, które mają się przydać użytkownikom szczególnie w okresie świątecznym, jednak nie tylko, bo po nim, na co dzień, również okażą się pomocne.

Nowości w Obiektywie i wyszukiwarce Google na Boże Narodzenie 2022

Od dziś użytkownicy mogą skorzystać z nowej funkcji Obiektywu – dzięki niej znajdą restauracje, serwujące danie, które znaleźli w świecie realnym lub internecie. Wystarczy, że za pomocą ww. aplikacji zrobią zdjęcie potrawy lub przeanalizują zrzut ekranu, na którym się znajduje i dodadzą frazę blisko mnie. W ten sposób dostaną informację, gdzie mogą kupić lub zjeść daną potrawę.

Ponadto użytkownicy mogą wpisać w wyszukiwarce Google nazwę potrawy i dodać frazę blisko mnie, aby znaleźć miejsca w ich pobliżu, które serwują takie danie. Początkowo jednak obie ww. funkcje będą dostępne wyłącznie w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych.

źródło: Google

Nowe sposoby na zakupy w sam raz na święta Bożego Narodzenia

Gigant z Mountain View wprowadza kolejne ulepszenia w zakresie robienia zakupów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Pierwsze z nich dotyczy podkładów, ponieważ z zebranych danych wynika, że aż ponad 60% kupujących produkty kosmetycznie nie decyduje się na zakup podkładu online, ponieważ obawia się, że nie będzie on pasował do ich skóry, a 41% zwraca je, gdyż okazało się, że wybrali zły ocień.

Dziś Google wprowadza nową bibliotekę, zawierającą aż 148 modeli reprezentujących zróżnicowane spektrum odcieni skóry, wieku, płci, kształtów twarzy, pochodzenia etnicznego i typów skóry. Dzięki temu użytkownikom łatwiej będzie dobrać odpowiedni dla ich skóry podkład, ponieważ będą mogli znaleźć podobny do nich model i zobaczyć, jak dany podkład na nim wygląda. Oczywiście od razu zobaczą też oferty sklepów, aby mogli go kupić w kilku krokach.

Kolejną, wprowadzoną właśnie nowością, są modele 3D trampek. Dzięki temu kupujący będą mogli zobaczyć, jak dokładnie wygląda wybrany przez nich model, zanim zdecydują się go kupić online. Początkowo funkcję tę wspierają produkty marek, takich jak Saucony, VANS i Merrell, jednak wkrótce zostaną dodane też buty innych firm.

Nowości w aplikacji Mapy Google, które mogą się przydać w święta Bożego Narodzenia

Pierwsza nowość, podobnie jak nowa funkcja oglądania trampek w trójwymiarze na wyświetlaczu smartfona, również wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Dzięki niej użytkownicy będą mogli zobaczyć profile miejsc w ich pobliżu, nałożone na świat widziany na ekranie smartfona z aparatu w czasie rzeczywistym.

Jak to działa w praktyce? Wystarczy podnieść smartfon, uruchomić Mapy Google i dotknąć ikonę aparatu na belce wyszukiwania, aby zobaczyć miejsca w pobliżu na żywo, na przykład kawiarnie, restauracje czy bankomaty. Co ważne, nie tylko w zasięgu wzroku, ale też za rogiem, dzięki czemu funkcja ta daje podgląd na całe najbliższe sąsiedztwo.

Od razu też można wyświetlić informacje temat znalezionych miejsc i zobaczyć chociażby, w jakich godzinach dane miejsce jest otwarte i jak daleko się znajduje, a także uruchomić nawigację do niego (wówczas wirtualne wskazówki zostaną nałożone na widziany obraz z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości).

źródło: Google

Niestety, funkcja ta nie będzie powszechnie dostępna – od przyszłego tygodnia wsparcie dla niej zostanie wdrożone w Londynie, Paryżu, Los Angeles, Nowym Jorku, San Francisco i Tokio (w aplikacjach na Androida i iOS).

Druga z wprowadzonych nowości przyda się zaś posiadaczom aut elektrycznych – ich właściciele będą mogli wpisać w pasek wyszukiwania w Mapach Google frazę stacje ładowania EV i wybrać filtr szybkie ładowanie, aby zobaczyć, gdzie znajdują się ładowarki o mocy 50 kW lub wyższej. Ponadto można też filtrować stacje, oferujące kompatybilną wtyczkę.

źródło: Google

Ostatnią nowością jest globalne wdrożenie funkcji znajdowania miejsc przyjaznych osobom na wózkach inwalidzkich – wcześniej była ona dostępna tylko w Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Od teraz można z niej korzystać na całym świecie na Androidzie i iOS – wystarczy w ustawieniach aplikacji Mapy Google włączyć funkcję Dostępne miejsca (ang. Accessible Places).

Po uruchomieniu tej funkcji użytkownicy zobaczą specjalną ikonę ♿ na profilu firmy, dzięki czemu będą wiedzieć, że dostaną się do jej siedziby również na wózku inwalidzkim. Jeżeli jednak nie zapewnia ona łatwego dostępu dla osób na wózkach, ww. ikona zostanie przekreślona. Co więcej, jednocześnie można dzięki temu też sprawdzić, czy w danym miejscu do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowane są siedzenia, toalety i parking.

źródło: Google

Informacje na temat dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich mogą przekazywać zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i członkowie społeczności, skupionej wokół aplikacji Mapy Google.