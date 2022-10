Google Pixel 7 dostępny w polskim sklepie. Cena jest bardzo wysoka

Google nie sprzedaje oficjalnie swoich smartfonów w Polsce, ale już od kilku lat można je kupić w jednym z renomowanych sklepów w kraju nad Wisłą. Niestety, ta możliwość słono kosztuje. Najnowsze Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro również nie są tanie. Gdzie można kupić je taniej?

Reklama

Polska cena Google Pixel 7 jest bardzo wysoka

x-kom już od kilku lat dystrybuuje smartfony Google, ale nie jest to oficjalna dystrybucja. Sklep bierze na siebie cały ciężar, związany ze sprzedażą urządzeń Google, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Co zrozumiałe, nawet jeśli komuś się to nie podoba, klienci muszą za to dopłacić.

Cena Google Pixel 7 w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci została ustalona na 4299 złotych. Dla porównania, ten sam smartfon na przykład w Niemczech jest sprzedawany za 649 euro, co obecnie jest równowartością ~3130 złotych. Oznacza to, że klienci w Polsce muszą dopłacić ponad 1000 złotych.

To dużo, ale jednocześnie znacznie mniej niż w przypadku Google Pixel 6, który początkowo kosztował w x-kom 4999 złotych, podczas gdy w Europie od 649 euro, co wówczas było równowartością mniej niż 3000 złotych. Rok do roku „przebitka” zmniejszyła się zatem o blisko 50%. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak jest drożej, choć w tym roku mimo wszystko trochę mniej.

Polska cena Google Pixel 7 Pro

Jednocześnie x-kom rozpoczął przedsprzedaż Google Pixel 7 Pro – wersja z 12 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje w tym sklepie 5699 złotych. Cena w Europie za ten wariant zaczyna się zaś od 899 euro, co jest równowartością ~4340 złotych, co oznacza, że mamy tu do czynienia z podobną „przebitką”, co w przypadku Pixel 7. Ponownie jednak jest to znacznie niższa cena niż za Google Pixel 6 Pro w zeszłym roku, bowiem on kosztował 6299 złotych i był droższy o ~2000 złotych niż w Europie.

Aktualnie w sklepie x-kom dostępne są jedynie konfiguracje 8/128 GB (Pixel 7) i 12/128 GB (Pixel 7 Pro) w jednej wersji kolorystycznej – Obsidian Black. Jeśli natomiast nie chcecie tyle wydawać, ale jednocześnie chcielibyście kupić smartfon Google, to x-kom ma w ofercie również:

Google Pixel 6a 128 GB za 2499 złotych (początkowo za 2599 złotych),

Google Pixel 6 128 GB za 3299 złotych,

Google Pixel 6 Pro 128 GB za 4699 złotych,

Google Pixel 6 Pro 256 GB za 5499 złotych.

Jeżeli natomiast chcielibyście kupić najnowsze Pixele, to Google Pixel 7 i Google Pixel 7 Pro można zamówić na niemieckim Amazonie z wysyłką do Polski – na przykład Pixel 7 128 GB kosztuje 670,82 euro (~3240 złotych). Pamiętajcie bowiem, że ceny widoczne w sklepie zawierają VAT obowiązujący w Niemczech, a w Polsce jest on wyższy i Amazon musi go wyrównać przy podsumowaniu zamówienia.