Wszystkie smartfony i tablety Samsunga dostaną Androida 13 jeszcze w 2022 roku!

Jako posiadacz OPPO Reno 6 Pro 5G, który (we wrześniu 2021 roku) kosztował na start 3699 złotych, z zazdrością patrzę na właścicieli nawet trzykrotnie tańszych Galaxy, którzy już mają Androida 13. Podczas gdy ja nadal (nie)cierpliwie czekam na nowego Androida, Samsung zapowiedział, że do końca 2022 roku planuje zaktualizować wszystkie swoje (uprawnione) urządzenia do najnowszego One UI 5, bazującego na systemie Android 13.

Samsung aktualizuje swoje smartfony i tablety w ekspresowym tempie

W ostatnim czasie niemal codziennie pojawiają się informacje, że kolejne smartfony i tablety Galaxy otrzymały system Android 13 z One UI 5. Pierwsze dostały go flagowce z serii Galaxy S22, a potem nie tylko pozostałe modele z flagowych serii, ale też średniaki i tablety. Producent tym bardziej zaskakuje, że opublikowany przez niego harmonogram w ogóle nie pokrywa się z tempem udostępniania aktualizacji, ponieważ niektóre urządzenia otrzymały nowego Androida i One UI wcześniej niż zapowiadano.

źródło: Samsung

Jak to możliwe, że Koreańczycy tak szybko udostępniają Androida 13 tak dużej liczbie różnych modeli? Niestety, nie wiemy, gdyż nie ujawniają, co im to umożliwia. Sally Hyesoon Jeong, Vice President Samsung Electronics i osoba odpowiedzialna za interfejs One UI, w wywiadzie dla serwisu SamMobile, powiedziała, że nawet przed One UI celem było bycie najszybszym w opracowywaniu aktualizacji, ale później okazało się, że samo dostarczanie szybkich aktualizacji nie było całkowicie wartościowe dla klientów. Ważniejsze wówczas okazało się bycie niezawodnym, ponieważ aktualizacje mają poprawić wrażenia użytkowników, a nie zawodzić ich oczekiwania.

W przypadku One UI podjęto świadomą decyzję o dostarczaniu aktualizacji w najbardziej niezawodny sposób możliwie jak najszybciej. Sally Hyesoon Jeong nie zdradziła jednak, w jaki sposób udało się osiągnąć takie tempo w przypadku One UI 5, ale z jej słów można wywnioskować, że inżynierowie od oprogramowania intensywnie pracowali nad tym, aby można było udostępnić aktualizację jak największej liczbie modeli w jak najkrótszym czasie.

Wszystkie Samsungi z Androidem 13 i One UI 5 do końca 2022 roku

Według pierwotnego, oficjalnego harmonogramu dla rynku europejskiego, udostępnianie aktualizacji do Androida 13 z One UI 5 miało się zakończyć w styczniu 2023 roku, choć na przykład w Korei Południowej nieco później, bo w lutym była przewidziana aktualizacja dla Galaxy Tab Active 4 Pro.

Sally Hyesoon Jeong przyznała, że nie jest możliwe podanie daty zakończenia udostępniania aktualizacji dla każdego uprawnionego do niej modelu, ale pokusiła się o stwierdzenie, że Samsung chciałby zakończyć wdrożenie Androida 13 z One UI 5 do końca 2022 roku, czyli kilka tygodni wcześniej niż początkowo zakładał.

I chociaż już teraz tempo aktualizacji robi wrażenie, to Samsung zamierza je jeszcze bardziej przyspieszyć w przyszłości. Kupno Pixela nie będzie zatem już dłużej warunkiem otrzymania najnowszego Androida wkrótce po jego premierze. Na razie nie zapowiada się, aby konkurencja miała dogonić pod tym względem Samsunga.