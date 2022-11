Niska cena i nieoczywisty design – taki jest vivo Y02

W ostatnich dniach pojawiło się sporo informacji o nadchodzących smartfonach vivo, zarówno tych flagowych, jak i budżetowych. Do tej drugiej grupy należy również model Y02, którego specyfikację poznaliśmy przed premierą. Urządzenie raczej nie przyciągnie klientów parametrami, ale może zrobić to swoim wyglądem.

Nieoczywisty design, który przyciąga wzrok

Jedną z rzeczy, która drażni wielu klientów, jest to, że na sklepowej półce prawie wszystkie smartfony wyglądają niemal identycznie. Dlatego szczególnie warto docenić fakt, że vivo Y02 zdecydowanie wyróżni się na tle konkurencji.

W designie tego modelu w oczy rzuca się ponadprzeciętnej wielkości okręg na panelu tylnym, a w jego wnętrzu widać dwa mniejsze okręgi. Jeśli spodziewaliście się, że to dwa obiektywy aparatów, to niestety jesteście w błędzie. Tylko w jednym z okręgów znajduje się aparat, drugi zaś zajmuje dioda LED. Jedyna dostępna grafika, która przedstawia model Y02, jest niestety w bardzo słabej jakości, ale jednocześnie jest na tyle wyraźna, że wiemy już, czego się spodziewać.

źródło: pricebaba

Uwagę zwraca również to, że tył ma teksturę podobną do szkła. Szczególnie ciekawe wygląda to w wersji kolorystycznej Orchid Blue, ale smartfon będzie występował też w kolorze Cosmic Grey. Dodatkowo krawędzie boczne smartfona są płaskie, co sprawia, że urządzenie wygląda na zdecydowanie droższe niż jest w rzeczywistości. Przedni panel z kolei nie zachwyca – można powiedzieć, że to typowy przód budżetowca. Przód vivo Y02 jest podobny do frontu vivo Y02s, czego nie można już powiedzieć o tyle.

Koniec zachwytów, czas na specyfikację vivo Y02

Chociaż smartfon oficjalnie jeszcze nie zadebiutował, to jednak w sieci pojawiły się już informacje na temat jego specyfikacji. vivo Y02 wyposażono w 6,51-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+. W ekranie znajduje się wcięcie, w którym producent umieścił 5 Mpix aparat do selfie. Na tylnym panelu znalazł się zaś 8 Mpix aparat.

Pod maską jest naprawdę budżetowo – motorem napędowym nowego vivo Y02 został MediaTek Helio P22, tj. jednostka zaprezentowana w 2018 roku, której rdzenie rozpędzą się do maksymalnie 2,0 GHz. Procesor będzie wspierany przez 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Akumulator zaoferuje zaś pojemność 5000 mAh oraz wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 10 W.

Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie działał w oparciu o system operacyjny Android 12 Go Edition. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery vivo Y02, jednak jego debiut na indyjskim rynku spodziewany jest jeszcze w tym miesiącu.

Nowy Y02 ma kosztować 8499 rupii (równowartość ~480 złotych) – tyle samo, ile vivo Y01 podczas premiery. W naszym kraju ten ostatni kosztował na start 699 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy vivo Y02 trafi na polski rynek.