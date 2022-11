Samsung szybko dał Ci Androida 13. Androida 14 dostaniesz jeszcze szybciej

Wypuszczanie aktualizacji do najnowszej wersji systemu kilka miesięcy po debiucie nowego Androida ma przejść do historii, przynajmniej w przypadku Samsunga. Firma już teraz żwawo ruszyła do wypuszczania Androida 13 na swoje urządzenia, a w przyszłości tempo aktualizowania ma być jeszcze szybsze.

Samsung bardzo szybko udostępnia aktualizację do Androida 13 dla swoich urządzeń

Producent z Korei Południowej oficjalnie zaanonsował One UI 5 12 października 2022 roku i wówczas zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu Androida 13 dostaną smartfony z serii Galaxy S22. I tak też się stało – aktualizacja trafiła na nie niespełna dwa tygodnie później.

Potem poszło z górki. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem aktualizacji do Androida 13 z One UI 5, nowy system trafił m.in. do posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S21, Galaxy S20 i Galaxy Note 20, a także Galaxy A53 i Galaxy A33 oraz tabletów z linii Galaxy Tab S8. Ponadto najnowszym oprogramowaniem mogą się cieszyć m.in. właściciele składanych Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Flip 3.

Jak widać, Samsung naprawdę żwawo udostępnia nowego Androida 13 urządzeniom, które już trafiły na rynek. Żaden inny producent nie może pochwalić się takim tempem aktualizacji (poza Google).

Android 14 pojawi się na Waszych Samsungach szybciej niż myślicie

Samsung chwali się, że w porównaniu z poprzednimi aktualizacjami nakładki One UI, udało mu się znacznie skrócić czas pomiędzy opracowaniem aktualizacji a wdrożeniem jej. Celem firmy jest jeszcze większe podkręcenie tempa i dostarczenie kolejnych iteracji nakładki systemowej jeszcze szybciej.

Samsung Electronics kontynuuje wzmacnianie współpracy z Google i słucha wsparcia użytkowników, aby dalej aktualizować One UI szybciej i uczynić je bardziej kompletnym. Samsung

Niewykluczone więc, że dwa miesiące pomiędzy pokazaniem Androida 13 a udostępnieniem aktualizacji z One UI 5 dla pierwszych smartfonów to interwał, który Koreańczycy są w stanie skrócić o kilka tygodni. Wprowadzenie Bezproblemowych aktualizacji w 2023 roku daje nadzieję, że One UI 6 będzie nie tylko świetną nakładką na Androida, ale również pojawi się szybciej na większej liczbie smartfonów w krótszym czasie.

Oby tylko obyło się bez ofiar: w końcu wszyscy znamy polskie powiedzenie „Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy”.